Movimento 17 ottobre, individuato l’ideatore: è residente nel Bresciano

Si tratta di un trentenne italiano di origini marocchine, attivista pro-Pal e giornalista freelance che ha scritto per il Fatto quotidiano. La famiglia vive tra Mazzano e Gavardo in un’abitazione perquisita questa mattina dagli agenti della Digos

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 24 ottobre 2026 1 ' di lettura