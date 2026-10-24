Movimento 17 ottobre, individuato l’ideatore: è residente nel Bresciano

È stato individuato dalla Polizia la mente della pagina Instagram Movimento 17 ottobre. Si tratterrebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine. È quanto riferisce il Tg1.
Il giovane, formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo, dalle prime informazione sembra che l’uomo fosse a casa di un’amica. Sarebbe un’attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale.
Nel Bresciano
L’uomo ha curriculum scolastico molto importante. Di origini marocchine, studioso di geopolitica, un dottorato in ricerca, è un giornalista freelance e ha scritto anche per il Fatto quotidiano.
Tra Mazzano e Gavardo vive ancora la famiglia in un’abitazione perquisita questa mattina dagli agenti della Digos di Brescia che avrebbe ritrovato materiale informativo ritenuto «interessante».