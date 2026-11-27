Manerbio, ruba la borsa a una 73enne mentre carica la spesa: arrestato

La pensionata, quando si è accorta del furto, ha chiamato il suo numero di telefono e dall’altra parte ha trovato uno dei carabinieri che avevano fermato l’uomo: in manette un 42enne

Simone Bracchi Giornalista 27 novembre 2026 2 ' di lettura

Una signora dopo la spesa, foto simbolica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtoparcheggioborsettaanzianaManerbio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...