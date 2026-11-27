Bastano pochi secondi di distrazione, magari mentre si sistema la spesa nel bagagliaio o si caricano le buste in macchina, per ritrovarsi senza borsa, soldi e documenti. È una delle situazioni che più spaventano le persone anziane, spesso prese di mira proprio nei momenti più ordinari della giornata, quando abbassano la guardia anche solo per un istante. È quello che è successo a una pensionata di 73 anni, derubata nel parcheggio del supermercato Famila di Manerbio. In manette è finito un 42enne residente a San Gervasio Bresciano, cittadino marocchino, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici contro il patrimonio. È stato arrestato in flagranza con l'accusa di furto aggravato.
Cosa è successo
L'episodio risale alla serata di giovedì 26 novembre. La donna aveva appena fatto la spesa e stava caricando gli acquisti sulla propria Volkswagen Lupo. Aveva appoggiato la borsa sul sedile anteriore, lato guida, lasciando la portiera aperta. Ed è proprio in quel momento che il ladro è entrato in azione. Secondo quanto ricostruito, si era posizionato in modo da non essere visto. Con un gesto fulmineo ha aperto la portiera e si è impossessato della borsa, allontanandosi.
All’interno c’erano 300 euro in contanti, documenti d'identità, carte di credito, bancomat, telefono e altri effetti personali. Un furto che, oltre al danno economico, avrebbe potuto creare alla pensionata parecchi problemi, costringendola a recuperare documenti e bloccare le carte di pagamento.
Fermato
Ma il ladro non è andato lontano. Proprio nel parcheggio del supermercato, in via Cremona, una pattuglia dei carabinieri di Manerbio ha notato un uomo in bicicletta mentre cercava di nascondere una borsa dietro un palo della luce. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che riuscisse ad allontanarsi.
A rendere ancora più rapido il recupero della refurtiva è stato il telefono della vittima. Mentre i carabinieri stavano recuperando la borsa, il cellulare ha iniziato a squillare. Un militare ha risposto e dall'altra parte c'era proprio la proprietaria, che ha raccontato di essere stata derubata pochi minuti prima. La donna, residente in un comune della zona, ha poi raggiunto la caserma per formalizzare la denuncia e ha potuto riavere tutti i propri effetti personali.
La direttissima
Questa mattina, venerdì 27 novembre, il 42enne è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari, in attesa del processo.