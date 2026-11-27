Ha violato i domiciliari per rubare 70 euro di burro al supermercato. È accaduto all’Eurospin di Ospitaletto dove il ladro, italiano e residente a Brescia, la mattina di mercoledì 25 novembre è stato fermato dai carabinieri mentre cercata di fuggire con la refurtiva.
La vicenda
I militari di Ospitaletto erano impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando hanno notato l'uomo – sulla quarantina – fuori dalla struttura di via Seriola con una borsina in mano. Una scena come tante fuori da un supermercato, ma a insospettire i carabinieri è stata la fretta con cui il malvivente si stava allontanando dall'Eurospin con la merce: decine di panetti di burro asportati, senza che nessuno si accorgesse, dal punto vendita.
Dopo averlo fermato i carabinieri gli hanno chiesto di esibire il regolare scontrino comprovante l'acquisto, che l'uomo non è stato in grado di fornire. Dai successivi accertamenti è inoltre emerso che il quarantenne si trovava già ai domiciliari, che stava scontato a Brescia per una rapina avvenuta a fine ottobre. Arrestato per furto aggravato, è stato condotto in carcere dopo il rito direttissimo di giovedì mattina. Nel frattempo la refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare dell'attività.