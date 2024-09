Manerbio, la festa a tema gin tonic divide il Consiglio comunale

La festa a tema gin tonic, patrocinata dalla Giunta Vittorielli e che si è svolta nei giardini del municipio di Manerbio, continua a dividere l’opinione pubblica. A stigmatizzare l’evento, oltre ad alcune associazioni del territorio, anche i consiglieri d’opposizione che hanno manifestato il proprio dissenso attraverso un comunicato stampa.

La visione della minoranza

«Non siamo proibizionisti, anzi, bere alcool fa parte della nostra cultura – questo quanto scritto dalla minoranza –. Ma a maggior ragione il ruolo delle istituzioni, tra cui il Comune, dovrebbe essere quello di promuovere un approccio responsabile nel consumo di alcool e consapevole dei pericoli per la salute. Per questo motivo siamo rimasti sorpresi dalla scelta dell'Amministrazione Vittorielli di collaborare con un evento che promuove il consumo di superalcolici. Ci sembra che in questa occasione il Comune si sia prestato a favorire un'operazione esclusivamente commerciale. Abbiamo effettuato già dalla scorsa settimana una richiesta di chiarimenti sulla natura di questa collaborazione per capire come sia nata e quali vantaggi abbia portato agli organizzatori e quali eventuali vantaggi alla nostra comunità».

La risposta del Comune è arrivata. «Conferma la concessione gratuita degli spazi per l'evento commerciale – specifica la minoranza –, con la fornitura di arredi ed elettricità a carico della collettività. Una scelta inopportuna: sarebbe stato meglio far pagare spazi e consumi ai produttori di alcolici, se proprio si riteneva irrinunciabile un luogo istituzionale come il palazzo Comunale. In passato, la precedente Amministrazione aveva vietato, con varie ordinanze, il consumo di alcolici da asporto in orario serale per contrastare l'abuso ed evitare che questo potesse favorire risse ed episodi violenti».

La nota prosegue. «Ora il Comune ha deciso di ospitare un evento che promuove il consumo di super alcolici direttamente nel cuore del palazzo comunale, con tanto di foto del sindaco impegnato in un brindisi a base di gin. Una scelta a maggior ragione ipocrita se si considera l’adesione di facciata dell’Amministrazione a race for the cure, importante iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno. Tutte le linee guida aggiornate concordano che il consumo di alcolici è un fattore rilevante nell’insorgenza di queste patologie».

La risposta della Giunta

Accuse dalle quali la Giunta Vittorielli si smarca e alle quali risponde in modo pragmatico: «Lo scorso 14 settembre nella splendida cornice dei giardini di Palazzo Luzzago abbiamo ospitato una serata dedicata alla scoperta del gin accompagnata da intrattenimento musicale e cibo –sottolinea il sindaco Paolo Vittorielli –. Un patrocinio concesso dall’Amministrazione con il chiaro obiettivo di offrire ai cittadini manerbiesi e dei comuni limitrofi un’occasione per vivere gli spazi del nostro complesso storico in centro al paese, sconosciuto ai più e poco valorizzato attraverso eventi di aggregazione nel passato. Una serata che ha riscontrato grande successo, molte infatti le famiglie e le compagnie di ragazzi che hanno deciso di passare la serata nel giardino comunale su tavoli e panche ascoltando buona musica e degustando i prodotti del territorio in esposizione, accompagnati da un buon pane e salamina.

Un vero successo «che ci attesta nei fatti e nelle parole, quanto sia bello poter vivere la casa dei manerbiesi anche per un momento di socialità e aggregazione, vissuto con moderazione e senso civico, felici che Manerbio può tornare ad esser una città viva – precisa Vittorelli –. E’ stato un week end denso di appuntamenti molto partecipati concentrati nel cuore di Manerbio: un’importante convegno al piccolo teatro organizzato dalla Fondazione Ferrari sabato mattina, l’evento serale con degustazione di prodotti del territorio nel giardino di Palazzo Luzzago e una domenica pomeriggio dedicata alle famiglie con il collaudato evento Che Storia! in piazza Cesare Battisti».