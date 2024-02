Maltempo in provincia di Brescia: frane, neve e traffico in A4

Le precipitazioni intense di stanotte hanno portato neve in montagna e provocato alcune piccole frane nelle valli bresciane, con disagi per la viabilità. Finora i vigili del fuoco non hanno però segnalato danni di grande rilevanza.

Gli eventi più significativi si registrano in Valsabbia e in Valtrompia per ora. In Valsabbia c’è stata una piccola frana lungo la 237 del Caffaro salendo da Odolo verso il colle di Sant'Eusebio, in località Brete. Sul posto, in attesa degli operai della Provincia di Brescia, c’è una pattuglia del Radiomobile di Salò per dirigere il traffico: si passa a senso unico alternato.

Piccola frana lungo la 237 del Caffaro - Foto © www.giornaledibrescia.it

Per quanto riguarda la Sp 50, chiusa ieri all’altezza di Pertica Alta per un'altra piccola frana, stamattina presto c'è stato il sopralluogo dei tecnici della Provincia di Brescia. I rocciatori esperti hanno valutato la stabilità delle rocce: a breve inizieranno le operazioni di pulizia e sgombero e la strada rimarrà chiusa dal km 10+400 al 13+300, nella frazione di Odeno, per oggi.

Alberi caduti sulla Sp 345 verso il Maniva - Foto Provincia di Brescia

Sempre stamattina è stata chiusa la Sp 345 delle tre Valli nel tratto tra la località Pineta e Collio, in Valtrompia. Il vento forte e la grande quantità di neve caduta nelle scorse ore hanno causato il distacco di una valanga che ha invaso la strada. Il nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia ha valutato la condizione generale e per motivi di sicurezza ha stabilito che il tratto di strada compreso tra il bivio degli impianti sciistici e il Rifugio Bonardi non è al momento raggiungibile dai mezzi per la pulizia e lo sgombero della neve. Si procede pertanto a pulire con le frese il tratto più a valle, dal km 45+000 fino al bivio degli impianti sciistici.

Anche in Valcamonica c’è stato un distacco di ghiaia e sassi nel territorio di Lozio, che ha interessato il canalone della Concarena.

Alto il livello del lago di Garda a Desenzano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Con le piogge intense di queste ore resta alto il livello del lago di Garda. Oggi è vicino ai massimi della media storica ed è pieno al 101,4%. Nei giorni scorsi è stato autorizzato dall’ente regolatore (l’Agenzia Interregionale per il fiume Po) lo scarico di acqua verso il fiume Mincio per evitare situazioni di rischio.

Per quanto riguarda la viabilità, dall’alba di questa mattina si registrano diversi chilometri di coda in A4 tra Brescia Centro e fino a poco prima di Desenzano del Garda. Secondo quanto riportato dalla Polizia stradale di Verona Sud, alcune buche sull’asfalto hanno provocato una serie di danni ai veicoli: da una bisarca che trasportava diverse auto si è staccata un’autovettura che è finita nella carreggiata opposta. Nessuno si è fatto male, ma l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco per spostare il mezzo ribaltato ha rallentato inevitabilmente il traffico.

È stato aperto un cantiere per sistemare le buche, il cui stato è peggiorato con il maltempo di stanotte. Anche a causa dei lavori in corso, il traffico è ancora rallentato.