Maltempo sull’Alto Garda e in Valcamonica, disagi sulle strade

Uno smottamento di terra e massi questa mattina all'alba ha interessato il bivio delle 4 strade in comune di Sonico che collega Rino di Sonico, Garda, Comparte e la Val Malga. A Tremosine auto danneggiate dalla grandine

10 giugno 2026 1 ' di lettura

Lo smottamento a Sonico Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti maltempograndinedanniSonicoTremosine Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...