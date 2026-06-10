Maltempo sull’Alto Garda e in Valcamonica, disagi sulle strade

Uno smottamento di terra e massi questa mattina all'alba ha interessato il bivio delle 4 strade in comune di Sonico che collega Rino di Sonico, Garda, Comparte e la Val Malga. Una porzione di strada, sostenuta da un muro, è franata a valle.
La soluzione per non isolare la Val Malga, via di accesso a 4 rifugi e agli alpeggi, è stata individuata in un percorso alternativo, già esistente, a senso unico alternato. Si provvederà ora a un primo intervento con l'uso di micropali per un pronto ripristino della viabilità a cui seguiranno i lavori più complessi.
Sull’Alto Garda
Nella zona di Tremosine e sulla Gardesana occidentale si registrano, dopo una grandinata molto intensa, diverse auto danneggiate e parabrezza sfondati, oltre a alberi caduti e verande rovinate. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del distaccamento.