Il temporale di questa mattina ha provocato la caduta di alberi e detriti a Tignale, in due diversi punti: sulla Gardesana e sulla strada per la frazione di Piovere. Mentre la 45 bis è stata riaperta al traffico dopo essere stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento di rimozione dei vigili del fuoco, la strada che porta a Piovere risulta invece ancora bloccata: è infatti in corso l’intervento dei vigili del fuoco. La località al momento è isolata.
Maltempo, alberi caduti e detriti a Tignale: chiusa la strada per Piovere
La Gardesana è stata riaperta dopo l’intervento dei vigili del fuoco per sgomberare la carreggiata, mentre la frazione è ancora isolata
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