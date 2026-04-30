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﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Madonna del soldato, dopo 80 anni Sarezzo celebra ancora la sua storia

Sabato la tradizionale processione con la statua che si ripete ogni cinque anni dal 26 maggio 1946
Barbara Fenotti
La Madonna del soldato tra i santi Emiliano e Tirso - © www.giornaledibrescia.it
La Madonna del soldato tra i santi Emiliano e Tirso - © www.giornaledibrescia.it

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Madonna del soldatoSarezzo
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