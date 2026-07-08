Maclodio, al parco Ramelli spuntano adesivi sulla remigrazione

La Costituzione italiana appesa alla recinzione di una casa nei pressi del parco. Poco più in là, nuove etichette politiche comparse nel giro delle ultime ore. A Maclodio continua a far discutere l’intitolazione del giardinetto in via Giovanni XXIII a Sergio Ramelli, trasformata in un caso che va ben oltre una semplice cerimonia istituzionale.
L'inaugurazione del parco allo studente ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia nella primavera del 1975 a Milano per aver scritto un tema contro le Brigate Rosse si è svolta domenica mattina alla presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali e cittadini.
L’intitolazione era stata presentata come un momento di memoria dedicato a una delle vittime degli anni di piombo, ma, poco dopo il luogo è diventato teatro di un atto vandalico che ha suscitato la condanna di numerosi esponenti politici. Per primo il sindaco del paese, Simone Zanetti che ha commentato l'accaduto: «Tale gesto è l’espressione proprio della viltà e dell’infamia che si contrappongono agli ideali per i quali si deve onorare la memoria di Sergio Ramelli. Le forze dell’ordine, ovviamente, si sono già attivate affinché i responsabili siano individuati».
Dopo il primo atto vandalico avvenuto all’indomani dell’inaugurazione, nella giornata di oggi il parco è stato però nuovamente preso di mira con l'affissione di etichette, questa volta del movimento Remigrazione. Un episodio che alimenta nuove tensioni e polemiche.
Ma non solo: a rendere ancora più embematica la giornata è stata anche la comparsa di una copia della Costituzione appesa sulla recinzione della prima casa che si incontra entrando a Maclodio. Un’iniziativa che non è passata inosservata e che si inserisce nel clima di acceso dibattito che sta accompagnando la vicenda.