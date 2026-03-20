A Maclodio si rinnova la segnaletica e sui cartelli compaiono poesie

Un intervento che guarda al futuro senza dimenticare il passato: a Maclodio si è conclusa da poco un’operazione di riqualificazione che ha interessato l’intero territorio comunale, con la sostituzione di vecchi cartelli stradali e dei dissuasori nelle aree pedonali. Un lavoro capillare che ha unito due obiettivi ben precisi: rafforzare la sicurezza e valorizzare l’identità storica del paese, per una spesa totale di circa 11mila euro.

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La segnaletica

«S’ode a destra uno squillo...». Per quanto riguarda la segnaletica, il Comune ha rinnovato tutti i cartelli che indicano i confini del territorio, uniformandoli e rendendoli più riconoscibili. Ma non si tratta di semplici indicazioni stradali: la nuova cartellonistica riporta infatti anche un richiamo diretto alla storia locale, con il riferimento alla celebre Battaglia di Maclodio del 1427.

Sui pannelli infatti compaiono i versi della tragedia «Il Conte di Carmagnola», scritti da Alessandro Manzoni nel 1816, elemento che contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e a offrire, anche a chi arriva da fuori, un’immediata percezione dell’identità del territorio.

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La sicurezza

Accanto a questo intervento, il Comune ha messo mano anche alla sicurezza, con la sostituzione dei dissuasori stradali presenti nelle aree pedonali. I nuovi elementi, installati in modo uniforme, permettono di migliorare la protezione dei pedoni: un’azione concreta che punta a ridurre i rischi di incidenti e a rendere più vivibili gli spazi pubblici. L’operazione ha interessato diversi punti del territorio comunale ma rappresenta solo una parte di un progetto più ampio, che prevede ulteriori installazioni dove necessario.

«Un territorio comunale deve essere curato perseguendo la perfezione – sottolinea il sindaco Simone Zanetti –. Con la sostituzione dei cartelli stradali si è rafforzato ulteriormente il decoro urbano e si è valorizzata l’identità del territorio, rimarcando al contempo aspetti storici e culturali. Con la sostituzione dei dissuasori invece si è potenziata la sicurezza presso diverse aree pedonali e si è attuata una uniformità estetica che deve caratterizzare il territorio comunale. Altre azioni coerenti con tali finalità sono già previste e precisamente programmate dall’Ufficio tecnico del Comune».