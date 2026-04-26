Maclodio, il 25 Aprile alternativo «ferito» da un saluto fascista
A Maclodio la celebrazione «alternativa» del 25 Aprile, organizzata dall’Anpi, si è conclusa con un episodio che ha suscitato forti reazioni tra i presenti. Al termine della manifestazione che si stava svolgendo in modo tranquillo, un uomo ha effettuato il saluto fascista: il gesto è stato immediatamente segnalato e il giovane è stato identificato dalle forze dell’ordine.
La giornata di ricorrenza si è svolta infatti anche quest’anno in forma divisa tra la commemorazione istituzionale celebrata dal primo cittadino Simone Zanetti, il 25, e la celebrazione alternativa promossa da Anpi e associazioni del territorio, oggi.
Nel corso della manifestazione alternativa, molto partecipata, gli interventi si sono concentrati sulle critiche alla gestione della ricorrenza da parte dell’Amministrazione comunale. «La commemorazione del sindaco è al di fuori della legge istitutiva e dello spirito della Costituzione - ha sottolineato Lucio Pedroni, presidente Anpi provinciale -. Non si può dimenticare che il 25 Aprile è la festa della Liberazione dal nazifascismo». Sulla stessa linea il consigliere di minoranza Luca Crotti, che ha affermato: «Non è una questione di polemica, ma istituzionale: i valori della Resistenza e della Liberazione devono essere pienamente rappresentati nelle celebrazioni pubbliche».
A seguire è intervenuto anche il segretario generale della Cgil di Brescia Francesco Bertoli, che ha parlato di «un problema politico e non solo amministrativo», sottolineando come «chi governa i Comuni, come i sindaci, ha una responsabilità diretta nella difesa dei valori costituzionali».
Infine, l’avvocato Pietro Garbarino ha concluso gli interventi con un accorato discorso, definendo la manifestazione «un presidio di democrazia e di Costituzione» e soffermandosi sull’articolo 3 della nostra Carta. «Il 25 Aprile è inevitabilmente divisivo - ha concluso -. Perché distingue chi riconosce i valori antifascisti da chi non li riconosce».
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