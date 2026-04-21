Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Maclodio, è ancora polemica sul 25 Aprile: il sindaco non vuole l’Anpi

Alice Resconi
Il primo cittadino Simone Zanetti nega il permesso all’Anpi di partecipare alla celebrazione. Il presidente Pedroni: «Il 25 Aprile non è etichettabile»
Il Comune di Maclodio © www.giornaledibrescia.it
Il Comune di Maclodio © www.giornaledibrescia.it
AA

Come lo scorso anno, a Maclodio la celebrazione del 25 Aprile scatena polemiche. Nei giorni scorsi il Comitato provinciale dell’Anpi ha inviato una lettera al sindaco Simone Zanetti chiedendo di partecipare all’organizzazione dell’evento. La risposta è stata negativa: la cerimonia, ha spiegato il primo cittadino, «si svolgerà con lo stesso significato istituzionale, la stessa modalità e lo stesso programma degli scorsi anni».

Nella lettera, il presidente Anpi provinciale Lucio Pedroni sottolinea che «il 25 Aprile ha un significato particolare che merita di essere rispettato e di diventare oggetto di partecipazione attiva di tutta la cittadinanza». Per questo «il 25 Aprile non è etichettabile e non può e non deve essere ascrivibile ad alcun partito politico. Coloro i quali prestano giuramento sulla Costituzione e in modo particolare i rappresentanti delle istituzioni più vicini ai cittadini dovrebbero sentirsi onorati di convocare la loro comunità unita nel ricordo della Libertà e della Pace».

Il diniego si basa su più motivi: per quanto successo lo scorso anno, quando «rappresentanti Anpi parteciparono a una contestazione tentando di disturbare il discorso del sindaco»; l’assenza di riferimenti all’Anpi nelle norme che disciplinano la ricorrenza, che «non esprimono alcuna necessità» della sua presenza; la valutazione che «attualmente esprime posizioni politiche e si caratterizza per un attivismo politico diretto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
25 AprileAnpipolemicaSimone ZanettiMaclodio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario