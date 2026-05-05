Toscolano, al posto del campetto parrocchiale ci sarà un parcheggio
Il progetto prevede 42 stalli di sosta e un’area giochi per i più piccoli nella frazione di Maclino
Simone Bottura
L'area in cui sorgerà il nuovo parcheggio - © www.giornaledibrescia.it
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