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Toscolano, al posto del campetto parrocchiale ci sarà un parcheggio

Il progetto prevede 42 stalli di sosta e un’area giochi per i più piccoli nella frazione di Maclino
Simone Bottura
L'area in cui sorgerà il nuovo parcheggio - © www.giornaledibrescia.it
L'area in cui sorgerà il nuovo parcheggio - © www.giornaledibrescia.it

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