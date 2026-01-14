Parcheggi a pagamento a Iseo: nuove tariffe per colmare le carenze

Riportare nelle disponibilità del Comune alcune aree che, per convenzione, sono state date ai privati ma andrebbero riqualificate con l’intento di creare nuovi parcheggi. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Iseo, al lavoro per sistemare posti auto che oggi, seppur presenti, sono di proprietà pubblica ma di utilizzo privato, in tre zone di Iseo: via Gorzoni, via Roma presso l’Italmark e al condominio Bredina, tra l’ospedale e la palestra comunale.

La situazione

Iseo, così come i paesi limitrofi affacciati sul lago, lamenta da tempo una carenza di posti auto pubblici. L’ultima ricognizione è stata effettuata prima della fine dell’anno e, in base a questa e ad alcune riflessioni, sono state variate anche alcune tariffe dei parcometri a seconda della localizzazione. Il territorio è stato suddiviso in quattro aree omogenee: il capoluogo ha in totale 2.849 posti auto, dei quali 1.400 sono bianchi, 695 blu a pagamento, 450 con disco orario, 190 gialli per residenti nel centro storico, 90 per persone disabili, 10 verdi per auto elettriche e 14 per carico e scarico; Clusane ne ha 1.071, Pilzone 170 con nessun parcheggio a pagamento blu, così come Cremignane che ne ha 199.

Di recente, si diceva, sono state apportate alcune modifiche alla sosta blu. Nel dettaglio sono cambiati costi e tempi dei posti auto dei Giardini Garibaldi, diminuiti per la realizzazione della Casa di Comunità dove prima c’era un numero cospicuo di parcheggi a rotazione per chi doveva recarsi in ospedale. Proprio in ragione di questo taglio è stata rivista la tariffa che passa da 2 euro all’ora a un euro all’ora, dalle 8 alle 23, sia nei feriali sia nei festivi, per tutto l’anno. In questo modo si vuole agevolare la frequentazione del presidio ospedaliero di Iseo, penalizzato dalla penuria di posti auto.

Altre modifiche

I parcheggi di via Paolo VI, quelli di pertinenza dell’Istituto superiore Antonietti, saranno a pagamento, con la tariffa oraria fissata a due euro, nei fine settimana estivi dal venerdì alla domenica; nei giorni feriali saranno invece gratuiti, fatta eccezione per il periodo che va dall’1 luglio al 31 agosto. Anche i diciotto parcheggi blu di Clusane vedono una riduzione del 50% delle tariffe da due euro a un euro all’ora.

In questi giorni sono anche in fase di revisione i permessi per le zone a traffico limitato perché, come è stato riferito in Consiglio comunale, sono stati trovati permessi intestati a persone decedute o che hanno cambiato residenza.