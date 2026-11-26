Il mondo del tiro a segno bresciano e la comunità di Lodrino piangono la scomparsa di Roberto Bettinsoli, presidente della sezione gardonese del Tiro a segno nazionale, morto ieri, mercoledì 25 novembre, a soli 49 anni dopo una malattia durata un anno e mezzo. Alla guida del sodalizio dal maggio del 2024, Bettinsoli aveva seguito da vicino i lavori di riqualificazione del poligono, i cui rinnovati stand erano stati presentati nel giugno dello scorso anno.
Tra i risultati raggiunti durante la sua presidenza figurava l’ottenimento dell’agibilità dello stand a 150 metri, il primo in Lombardia a conseguire la terza categoria. Bettinsoli si era impegnato anche nella promozione della disciplina tra i più giovani, portando avanti l’attività di una realtà che conta oltre 300 tesserati e tre squadre agonistiche e che rappresenta un punto di riferimento anche per il distretto armiero valtrumplino.
Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia, tra cui quello del presidente della sezione bresciana del Tiro a segno nazionale. «Voglio esprimere la mia vicinanza e quella di tutta quanta l’Amministrazione» ha dichiarato il sindaco di Lodrino Bruno Bettinsoli.
Robero Bettinsoli lascia la moglie Claudia Nava, i figli Chiara, Riccardo e Michele, la mamma Miriam Rizzini, il papà Mario e il fratello Luca. I funerali saranno celebrati sabato 28 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Vigilio a Lodrino, muovendo dalla casa funeraria L’AltraRiva di via Roma 42 a Gardone.
Sindaco bruno Bettinsoli siamo vicini alla famiglia coinvolge lui famiglia 3 figli parenti è una situazione bella tosta la mia vicinanza e dell'amministrazione alla claudia ai figli alla famiglia in generale