Lutto in Valtrompia, morto il presidente del Tiro a segno di Gardone

Roberto Bettinsoli aveva 49 anni ed era malato da tempo: lascia la moglie e tre figli. Sabato 28 novembre alle 15 i funerali nella chiesa di San Vigilio a Lodrino

Barbara Fenotti 26 novembre 2026 1 ' di lettura