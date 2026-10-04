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Lutto nella famiglia Lucchini: morto a 94 anni Valerio

È scomparso a Ponte Zanano. Il funerale sarà celebrato il 5 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Zanano
Valerio Lucchini (al centro)
Valerio Lucchini (al centro)

Lutto in casa Lucchini, la famiglia di imprenditori triumplini impegnati nel settore edile (costruzioni civili e commerciali), energetico alternativo (Lucchini Energy) e turistico ricettivo (Maniva Ski, hotel Bonardi, Chalet Maniva). È scomparso ieri mattina a Ponte Zanano di Sarezzo Valerio Lucchini, 94 anni, papà di Alberto e zio di Imerio, capofila delle imprese triumpline. A figli e nipoti aveva trasmesso, oltre alla passione per il lavoro e l’impresa, quella per il ciclismo.

Valerio Lucchini ha ricoperto tanti ruoli nel mondo delle due ruote, spinto da una passione che lo portava anche negli ultimi tempi, nonostante l’età avanzata, a seguire personalmente le corse giovanili dove il brand Lucchini riveste tuttora un ruolo di sponsorizzazione per diverse squadre, non solo bresciane.

Spesso Valerio si infervorava nelle amabili discussioni con parenti e amici riguardanti il ciclismo, tanta era la sua genuina passione per questo sport. La camera ardente per rivolgere l’ultimo saluto a Valerio Lucchini è stata allestita presso la casa Funeraria l’Altra Riva in via Roma 42 a Gardone Val Trompia. Il funerale sarà celebrato domani 5 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Zanano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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