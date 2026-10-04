Lutto nella famiglia Lucchini: morto a 94 anni Valerio

Lutto in casa Lucchini, la famiglia di imprenditori triumplini impegnati nel settore edile (costruzioni civili e commerciali), energetico alternativo (Lucchini Energy) e turistico ricettivo (Maniva Ski, hotel Bonardi, Chalet Maniva). È scomparso ieri mattina a Ponte Zanano di Sarezzo Valerio Lucchini, 94 anni, papà di Alberto e zio di Imerio, capofila delle imprese triumpline. A figli e nipoti aveva trasmesso, oltre alla passione per il lavoro e l’impresa, quella per il ciclismo.
Valerio Lucchini ha ricoperto tanti ruoli nel mondo delle due ruote, spinto da una passione che lo portava anche negli ultimi tempi, nonostante l’età avanzata, a seguire personalmente le corse giovanili dove il brand Lucchini riveste tuttora un ruolo di sponsorizzazione per diverse squadre, non solo bresciane.
Spesso Valerio si infervorava nelle amabili discussioni con parenti e amici riguardanti il ciclismo, tanta era la sua genuina passione per questo sport. La camera ardente per rivolgere l’ultimo saluto a Valerio Lucchini è stata allestita presso la casa Funeraria l’Altra Riva in via Roma 42 a Gardone Val Trompia. Il funerale sarà celebrato domani 5 ottobre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Zanano.