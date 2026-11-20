Due vitelli trovati morti ai primi di aprile in una cascina di Pontegatello, ad Azzano Mella, e una manza aggredita in giugno nel cortile di un allevamento di Dello. Dietro gli attacchi lo stesso lupo, ripreso da una fototrappola piazzata dagli agenti della Polizia provinciale.
La prova
Per individuarlo, l’animale predato il giorno prima è stato lasciato nel cortile dell’azienda dove il carnivoro si è ripresentato la notte successiva. «Sono uscito in bici per controllare gli animali – racconta Marco Monfardini, titolare con il fratello Carlo dell’omonima azienda agricola a Dello – ho attraversato la stalla e ho visto il lupo che nel frattempo aveva spostato la carcassa di una trentina di metri. Appena mi ha visto è scappato». A Pontegatello, invece, i vitelli erano in un recinto vicino alla roggia: «Il lupo è entrato passando dal corso d’acqua – ricorda Giordano Bellini – e ha tirato fuori dalle loro gabbie due piccoli nati da qualche giorno».
Con l’aiuto degli agenti della Polizia provinciale e di Ersaf le due aziende sono state messe in sicurezza e da allora in quelle cascine gli attacchi non si sono ripetuti. Per entrambe le predazioni, dai campioni prelevati, è arrivata la conferma: «Grazie alle analisi genetiche – precisa Paolo Tavelli, vice commissario della Provinciale – sappiamo che le due predazioni sono da ricondurre allo stesso esemplare di lupo che in quei mesi si aggirava in quella zona». Questi sono gli unici due attacchi di animali vivi accertati nella Bassa ai quali si aggiungono, tra Dello e Mairano, altri due casi di predazione di bovini già morti. Gli allevatori raccontano, però, altri episodi, probabilmente non denunciati, tra cui una bovina ferita la scorsa settimana tra Dello e Longhena.
Presenza nel Bresciano
«Nella Bassa bresciana il lupo è tornato da circa tre anni – spiega Tavelli – e il maggior numero di riscontri si hanno lungo il Mella, tra Azzano, Dello e Capriano». Nel 2025, fino ad agosto, le immagini avevano documentato due lupi. Quest’anno le fototrappole hanno ripreso un solo maschio. Due esemplari sono comparsi a sud di Lonato nei primi mesi dell’anno e da allora non sono più stati ripresi. La Provinciale ritiene che gravitino soprattutto nel Mantovano. «Da noi branchi stabili ad oggi non ce ne sono», dice Tavelli riferendosi alla pianura. Per trovare famiglie che si riproducono bisogna risalire le valli.
Il branco del Tonale, il primo a insediarsi, si muove tra Ponte di Legno e la Val di Sole. Dalla Val Grande un secondo gruppo arriva fino al Mortirolo e alla Val Rezzalo, sul versante valtellinese.
Più a sud, in Val Grigna, i primi cuccioli sono stati documentati nel 2025. Quest’anno le fototrappole hanno ripreso di nuovo adulti e piccoli, in un territorio che arriva ai crinali dell’Alta Val Trompia e al Caffaro. È poco più a est, al Baremone, che il monitoraggio ha documentato il passaggio da tre a quattro branchi riproduttivi nel Bresciano. «Si è formata una coppia a fine dell’anno scorso. Quest’estate abbiamo avuto la certezza della riproduzione», racconta Tavelli. Di entrambi i genitori c’era già traccia nelle banche dati. Prima di fermarsi tra il Caffaro e l’Alta Valsabbia, erano stati rilevati in Trentino.