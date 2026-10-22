Lungo il vecchio decumano a Padernello c’è «Il viale della gentilezza»

Un percorso che si snoda lungo una strada bianca, testimonianza di un antico decumano romano, dal Bosco di Simone fino al ponte realizzato dall’artista Giuliano Mauri, in località Padernello. Un cammino che unisce natura, storia e comunità.
Inaugurato il progetto «Il viale della gentilezza», arricchito da diverse piantumazioni curate dai volontari, grazie a un progetto della Fondazione Castello di Padernello in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Il progetto
Si tratta di un percorso costruito grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio che lo animano ogni giorno.
Lungo il tragitto sono state collocate tre panchine e alcuni totem, realizzati insieme ai ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi, con messaggi dedicati alla gentilezza e al rispetto per l’ambiente e per le persone.
La mattinata inaugurale ha visto la partecipazione dei ragazzi delle medie, coinvolti in un percorso guidato a tappe lungo il viale.
Presenti anche le numerose realtà che hanno contribuito attivamente al progetto: Fondazione Cogeme, per la realizzazione del catalogo «Mondo verde», in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore Vincenzo Dandolo di Bargnano; l’associazione «Donne 8 marzo», che promuove in collaborazione con l’Amministrazione comunale il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; la cooperativa «Nuvola lavoro», che gestisce in comodato i terreni della Cascina Bina e sta lavorando a un nuovo progetto da avviare nei prossimi mesi; il maneggio «Roggia Baiona», situato lungo il percorso; la Fondazione Castello di Padernello, che ha curato la piantumazione lungo le rive e su altri terreni comunali, nell’ambito di un progetto più ampio sviluppato sui terreni dati in comodato dal Comune; l’Amministrazione comunale, che ha presentato anche il progetto del percorso ciclabile Borgo San Giacomo-Padernello-Farfengo.
Come ha spiegato l’assessora alla Cultura Silvia Sbruzzi: «L’idea è quella di trasformare il viale in un percorso narrato: a ogni tappa, una realtà del territorio racconta la propria storia e il proprio legame con questo luogo, restituendo ai partecipanti un’immagine viva e corale della comunità di Borgo San Giacomo».