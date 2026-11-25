Odiato e amato: il nuovo luna park montato in questi giorni in Piazza Tebaldo Brusato a Brescia non è passato di certo inosservato a residenti e commercianti. Se da una parte l’attrazione piace ai proprietari dei locali del centro storico perché favorirà l’afflusso dei visitatori, dall’altra le giostre rischiano di rovinare il Natale a chi abita fra le mura della Piazza. Citofonando ai residenti la maggior parte ci racconta di essere preoccupata per i parcheggi, già una criticità in questa zona, e per l’aumento delle persone che contribuiranno a creare disordine e rumore per tutto il periodo delle feste.
«Non è questa la mia idea di Natale e i luna park, di solito, vengono allestiti fuori dai centri storici – dice arrabbiata una residente –. Il Comune avrebbe potuto chiederci prima. Temo che essendo una novità possa attirare troppe persone e questo diventerebbe un grave problema per i posti auto. E poi non ha nulla a che fare con lo spirito natalizio, nasconde pure le luci in piazza».
Come sarà
Mentre parliamo da un lato della strada con gli abitanti, dall’altro lato ci sono i giostrai che stanno finendo di montare le attrazioni. Ci invitano a passare a trovarli una volta che avranno terminato il tutto. Il luna park sarà aperto dal 28 novembre fino al 10 gennaio, dalle 15 alle 19.30 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 22 nei festivi. Ad attendere grandi e piccoli ci saranno gli autoscontri, la giostra con le renne, tappeti elastici e poi cioccolato calda, zucchero filato, bancarelle e molto altro ancora. Attesa che cresce quindi per i bresciani, ma non per tutti gli abitanti della piazza.
«Spesso gli stalli riservati non sono rispettati nel quotidiano – continua una residente –. Abbiamo un’enorme difficoltà a tornare a casa scaricare la merce o semplicemente parcheggiare. Mi preoccupa anche il rumore, circa 11 ore di canzoni al giorno e immagino che non saranno proprio natalizie, però magari ci stupiranno con effetti speciali. Sarà tutto un Jingle Bells».
Il terreno
Il dibattito resta aperto poi sul terreno. Secondo i cittadini, infatti, la pavimentazione in cocciopesto e ghiaia non è adatta al transito di mezzi pesanti per oltre 40 giorni. «Mi domando – continua una signora – se questo terreno sia adatto per sostenere pesi del genere». «Sono fortemente contrario a queste attrazioni – risponde così al citofono un altro residente –. Avrebbero dovuto farlo in periferia. Gli autoscontri attirano ragazzi un po’ più grandi e la situazione è già complicata perché via Trieste viene presa d’assalto durante le festività natalizie. Temo che questa attrazione essendo una novità possa attirare brutta gente che crei disordine e fastidio».
Ma c’è anche qualcuno che accoglie la notizia con gioia. «Brescia così si anima un po’ – ci risponde una signora affacciata alla finestra –. Arrivano i miei nipotini dall’America e penso che saranno felicissimi». Ad accogliere positivamente la notizia sono quasi tutti i commercianti: «Speriamo che il luna park attiri molte persone».