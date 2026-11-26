In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Agenzia formativa don Angelo Tedoldi ha promosso un’iniziativa dedicata alla prevenzione della violenza di genere e alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà personale. Alla presenza di Michela Bugatti, direttrice generale dell’Agenzia formativa don Angelo Tedoldi; Anna Bugatti, assessora alle Politiche sociali, Sport e Pari opportunità del Comune di Lumezzane; Claudio Gnuti, vicesindaco; Giulia Ronchi, assessora alle Politiche giovanili; Marco Versace, consigliere comunale; Flavio Bonardi, responsabile dei Processi dell’Agenzia formativa, e Simona Bazzoli, tutor dell’Agenzia formativa, è stata inaugurata una panchina rossa.
Simbolo
La panchina, collocata all’interno della don Tedoldi, vuole ricordare, sensibilizzare e soprattutto educare, diventando una testimonianza permanente dell’impegno educativo e sociale dell’istituzione. Diverse le attività organizzate per la mattinata, pensate per coinvolgere direttamente gli studenti e renderli protagonisti di un percorso di consapevolezza sul valore delle relazioni e sull’importanza di riconoscere il confine tra affetto e controllo.
«Il filo conduttore dell’iniziativa è stato "Il muro del rispetto" – ha ricordato Bugatti –: un muro simbolico realizzato da ragazzi e ragazze e composto da tanti mattoncini, ciascuno dei quali riportava una parola o un messaggio capace di rappresentare i valori fondamentali per costruire relazioni positive: accoglienza, libertà, ascolto, fiducia, autonomia, empatia, rispetto, dialogo, reciprocità e condivisione».
Il messaggio
L’attività partecipativa ha trasformato i pensieri dei giovani in un messaggio collettivo, concreto e visibile. «Un momento particolarmente significativo è stato quello delle letture, durante il quale i ragazzi hanno potuto esprimere attraverso la parola l’importanza della consapevolezza e del cambiamento» ha ricordato Bonardi.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Agenzia formativa don Angelo Tedoldi nel promuovere un modello educativo che affianchi alla preparazione professionale la crescita umana e civica degli studenti.