Lumezzane, ferito con un coltello dopo l’appuntamento: tre arresti

Un appuntamento in piazza trasformato in un'aggressione con un coltello. Un uomo di 26 anni era stato attirato in piazza Paolo VI, a Lumezzane, da alcuni connazionali e qui era stato colpito ripetutamente con un coltello. A distanza di alcune settimane, le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di tre giovani pakistani, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Due dei tre, entrambi ventenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Lumezzane in esecuzione del provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Brescia. Il terzo, un ragazzo di 22 anni, è stato fermato invece dagli agenti della Polizia in stazione a Brescia.
Cosa era successo
I fatti risalgono all'11 ottobre. Quel giorno i militari erano intervenuti dopo la segnalazione dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata da alcuni connazionali per incontrarsi in piazza Paolo VI. Una volta arrivata, era stata assalita dal gruppo e ferita con armi da taglio alla spalla, alle mani e alle cosce. Soccorso e trasportato al Civile, il giovane era stato medicato e dimesso con una prognosi di 45 giorni.
L’attività investigativa
Le indagini sono partite immediatamente. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e analizzato i profili sui social network, riuscendo così a identificare alcuni componenti del gruppo, ritenuti gli esecutori materiali dell'aggressione.