Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Lumezzane, ferito con un coltello dopo l’appuntamento: tre arresti

La vittima, un pakistano di 26 anni, era stata attirata in piazza Paolo VI con un appuntamento. Colpito a spalla, mani e cosce, aveva riportato ferite con 45 giorni di prognosi
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'attività dei carabinieri di Lumezzane
L'attività dei carabinieri di Lumezzane

Un appuntamento in piazza trasformato in un'aggressione con un coltello. Un uomo di 26 anni era stato attirato in piazza Paolo VI, a Lumezzane, da alcuni connazionali e qui era stato colpito ripetutamente con un coltello. A distanza di alcune settimane, le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di tre giovani pakistani, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Due dei tre, entrambi ventenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Lumezzane in esecuzione del provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Brescia. Il terzo, un ragazzo di 22 anni, è stato fermato invece dagli agenti della Polizia in stazione a Brescia.

Cosa era successo

I fatti risalgono all'11 ottobre. Quel giorno i militari erano intervenuti dopo la segnalazione dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata da alcuni connazionali per incontrarsi in piazza Paolo VI. Una volta arrivata, era stata assalita dal gruppo e ferita con armi da taglio alla spalla, alle mani e alle cosce. Soccorso e trasportato al Civile, il giovane era stato medicato e dimesso con una prognosi di 45 giorni.

L’attività investigativa

Le indagini sono partite immediatamente. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e analizzato i profili sui social network, riuscendo così a identificare alcuni componenti del gruppo, ritenuti gli esecutori materiali dell'aggressione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
aggressionearresticarabinieriLumezzane
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...