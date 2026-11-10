Lumezzane, ferito con un coltello dopo l’appuntamento: tre arresti

La vittima, un pakistano di 26 anni, era stata attirata in piazza Paolo VI con un appuntamento. Colpito a spalla, mani e cosce, aveva riportato ferite con 45 giorni di prognosi

Simone Bracchi Giornalista 10 novembre 2026 1 ' di lettura

L'attività dei carabinieri di Lumezzane Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressionearresticarabinieriLumezzane Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...