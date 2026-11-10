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Brescia, rapina un uomo dopo averlo accoltellato: arrestato un 22enne

Il fatto risale a ottobre: avrebbero partecipato anche dei complici, ancora da identificare. Il questore ha disposto l’espulsione per l’autore del reato
L'uomo è stato rintracciato nel piazzale della Stazione
L'uomo è stato rintracciato nel piazzale della Stazione

Un uomo di 22 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia: l’uomo è accusato di aver rapinato una persona dopo averla ferita con un coltello a serramanico. Il fatto è avvenuto a ottobre: secondo la ricostruzione, il 22enne, insieme a complici ancora da identificare, avrebbe contattato la vittima al telefono e, dopo essersi fatto comunicare dove si trovasse, l’avrebbe raggiunta tendendole una trappola. La vittima è stata colpita con numerose coltellate agli arti e poi rapinato di cellulare e contanti.

L’arresto

Il 22enne è stato rintracciato dalla Polizia nel piazzale della stazione durante un servizio di controllo: perquisito, è stato trovato in possesso di tre cellulari, che gli sono stati poi sequestrati. L’uomo è stato portato nel carcere Nerio Fischione, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Alla scarcerazione scatterà l’espulsione, con accompagnamento nel Paese d’origine.

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