Brescia, rapina un uomo dopo averlo accoltellato: arrestato un 22enne

Un uomo di 22 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia: l’uomo è accusato di aver rapinato una persona dopo averla ferita con un coltello a serramanico. Il fatto è avvenuto a ottobre: secondo la ricostruzione, il 22enne, insieme a complici ancora da identificare, avrebbe contattato la vittima al telefono e, dopo essersi fatto comunicare dove si trovasse, l’avrebbe raggiunta tendendole una trappola. La vittima è stata colpita con numerose coltellate agli arti e poi rapinato di cellulare e contanti.
L’arresto
Il 22enne è stato rintracciato dalla Polizia nel piazzale della stazione durante un servizio di controllo: perquisito, è stato trovato in possesso di tre cellulari, che gli sono stati poi sequestrati. L’uomo è stato portato nel carcere Nerio Fischione, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Alla scarcerazione scatterà l’espulsione, con accompagnamento nel Paese d’origine.