Lonato, insediata la Giunta Bianchi: «Al lavoro per la comunità»

Con il giuramento del sindaco Nicola Bianchi e l’elezione di Oscar Papa alla presidenza del Consiglio comunale si è aperto ufficialmente ieri mattina il nuovo mandato amministrativo della Città di Lonato del Garda. Bianchi si era imposto alle elezioni del 24 e 25 maggio con il 64,7% dei voti, superando l’unico sfidante Davide Sigurtà e confermando la guida del centrodestra alla città, nel segno della continuità con l’Amministrazione uscente di Roberto Tardani.
La seduta di insediamento si è aperta con la convalida degli eletti ed è proseguita con l’elezione del presidente del Consiglio comunale. A proporre Oscar Papa è stato lo stesso sindaco Bianchi, che ne ha richiamato l’esperienza amministrativa maturata negli anni. Dall’opposizione, invece, Luca Bettini ha indicato il candidato sindaco Davide Sigurtà, assente giustificato alla seduta, definendolo una figura di garanzia per il ruolo.
L’assemblea ha infine scelto Papa. «Torno in quest’aula dopo molti anni – ha detto il neo presidente – e dopo aver ricoperto diversi ruoli, sia in maggioranza sia in minoranza. Lo faccio con onore e con l’impegno di dare voce a tutti i consiglieri e di tutelarne i diritti».
Augurio collettivo
Dopo aver pronunciato la formula di rito – «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana» – il sindaco ha poi rivolto un augurio di buon lavoro ai consiglieri comunali, invitandoli a svolgere il proprio mandato «con coscienza e integrità, nell’interesse esclusivo della nostra comunità». Bianchi ha inoltre ringraziato i rappresentanti di maggioranza e opposizione, richiamando il valore del confronto istituzionale e il ruolo che il Consiglio comunale sarà chiamato a svolgere nei prossimi cinque anni.
L’assemblea ha quindi preso atto della composizione della giunta già nominata nei giorni scorsi. Accanto a Bianchi siedono il vicesindaco Giuseppe Borgese (Lega), con deleghe a Pubblica istruzione e Sport, gli assessori Christian Simonetti (FdI) a Lavori pubblici, Ecologia e Ambiente e Agricoltura, Silvia Razzi (FdI) a Turismo, Cultura, Eventi e Marketing territoriale, Davide Bollani (FdI) a Bilancio e Patrimonio, Innovazione tecnologica e Smart city e Simona Marai (FI) ai Servizi sociali e Prima infanzia.
Prossime tappe
Tra i punti all’ordine del giorno figurava anche la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni. L’argomento è stato però rinviato al prossimo Consiglio comunale dopo la presentazione di cinque emendamenti da parte della minoranza, finalizzati a rafforzare aspetti legati a trasparenza, competenza e rappresentanza nelle future nomine.
Infine sono stati completati gli altri adempimenti previsti per la prima seduta, con l’elezione della Commissione elettorale comunale e la nomina della commissione per l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari.