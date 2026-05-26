Amministrative 2026, a Lonato vince il centrodestra con Nicola Bianchi

Il centrodestra stravince alle elezioni amministrative 2026 e conferma la guida del Comune scegliendo Nicola Bianchi come successore di Roberto Tardani. Lo scrutinio dura poco più di un’ora prima di consegnare un quadro ormai chiarissimo: il candidato sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati prende rapidamente il largo e archivia senza particolari affanni la sfida con Davide Sigurtà, candidato della coalizione civica e di centrosinistra. Per il centrodestra lonatese è l’ennesima conferma dopo vent’anni di governo cittadino.

La Lega si attesta al 18,97%, in calo rispetto al 23,88% delle precedenti comunali, mentre Noi con Lonato - Noi Moderati supera il 10%. Soddisfazione anche da parte della parlamentare Mariastella Gelmini, che lega il risultato «al buon governo di Tardani» e sottolinea il radicamento della formazione moderata sul territorio bresciano. Forza Italia si ferma invece al 7,85%. Nel centrosinistra unito, il Partito Democratico raggiunge l’11,77%, Onda Civica il 10,76% e Lonato Insieme il 9,72%.

L’affluenza

A incidere sul risultato complessivo è anche il forte calo dell’affluenza: alle urne si è recato il 52,63% degli aventi diritto, pari a 7.314 votanti su 13.896 elettori, contro il 66,22% del 2020, quando Tardani aveva conquistato il Comune al primo turno con il 57,51% dei voti pur in presenza di quattro candidati sindaco.

«Non immaginavo un consenso di questa proporzione – commenta Bianchi –. Sento ancora di più la responsabilità verso i cittadini». Il neosindaco parla di un rapporto «di affetto e stima consolidato negli anni» e indica già le priorità del nuovo mandato: manutenzione e decoro urbano, attenzione alle famiglie in difficoltà e il polo sportivo, definito «una grande partita» per la città. Ancora da definire invece la composizione della Giunta: «Vedremo nei prossimi giorni di costruire una squadra coesa e unita».

Il centrosinistra

Sul fronte del centrosinistra, Davide Sigurtà riconosce la vittoria degli avversari: «Complimenti a Nicola Bianchi e alla sua coalizione per il risultato ottenuto». Il candidato sconfitto assicura però un’opposizione «vigile e attenta» sul rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale, ringraziando gli elettori che hanno sostenuto la coalizione.

Tra i più votati emergono Christian Simonetti, primo assoluto nelle preferenze con 474 voti, Silvia Razzi con 316 – entrambi per Fratelli d’Italia – e Giuseppe Borgese, primo della Lega con 311 preferenze davanti all’ex vicesindaco Monica Zilioli, che ne ottiene 272. Per Noi Moderati spicca invece Oscar Papa con 124 voti, mentre il sindaco uscente Roberto Tardani, con 136 preferenze, risulta l’unico eletto di Forza Italia.