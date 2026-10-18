Lonato, due sale e un solo cartellone: il Comune unifica l'offerta teatrale

Due teatri, una città da portare in platea. Lonato stringe i rapporti con Viandanze e con la parrocchia: al Tiracollo rinnova il sostegno alla ricerca teatrale e apre nuove occasioni per residenti e scuole; al teatro Italia riunisce la programmazione comunale e parrocchiale, finora separate.
Due accordi per dare continuità all’offerta e far conoscere meglio gli spazi già presenti. Perché, per dirla con il vicesindaco e assessore all’Istruzione Giuseppe Borgese, «nel momento in cui l’Amministrazione entra in questi luoghi, entrano anche i cittadini». E, di conseguenza, si valorizza Lonato: «Abbiamo grandi potenzialità e strutture ancora poco riconosciute - spiega l’assessora a Cultura e Turismo Silvia Razzi -. Il mio compito è metterle in luce».
Le idee
Al teatro Italia, appena rinfrescato dentro e fuori, l’operazione parte da una domanda: perché fare due rassegne teatrali, una del Comune e una della parrocchia? Il cartellone unico riunisce le proposte e dà una sede stabile alla stagione comunale, prima ospitata un po’ qui e un po’ là. Al Tiracollo, invece, la convenzione con Viandanze vale dal 2027 al 2029 e garantisce al Comune sette giornate gratuite all’anno. Per i residenti ci sono il ridotto agli spettacoli e lo sconto del 10% sui laboratori di «Onde di Teatro» e sui seminari.
Poi le scuole: «Vai a fare teatro e capita che te ne ammali - scherza Diego Belli, coordinatore del comitato artistico di Viandanze -. È nelle classi che si fa la differenza». Così, per il comprensivo Don Milani sono previste letture gratuite per primaria e secondaria, oltre a lezioni di teatro. Prima del ritorno a scuola arriverà una settimana di grest teatrale gratuito, con spettacolo finale. Viandanze, attiva dal 2000 e da circa dieci anni in via Mantova, ha rinnovato la guida con un comitato artistico e prosegue la collaborazione con il Circuito Claps, diretto da Luisa Cuttini. Intanto riparte «Lunaria 5.I – Rifiorire senza far rumore»: quattro titoli per sei serate, tutte alle 20.45 al Tiracollo di via Mantova 8M.
Il palinsesto
Ieri ha aperto Arianna Scommegna con «La storia» di Elsa Morante. Il 7 e l’8 novembre arriva «Unlovable. Gli amori immaginari», nato da Inventari superiori con 16 studenti, fra Romeo e Giulietta ed esperienze sentimentali. Il 14 novembre musica e comicità con «Attacchi di swing» di Alessandro Mori e Corrado Caruana. Il 12 e 13 dicembre debutta «La signorina delle bestie. Diario di una partigiana oltre il confine», produzione Viandanze con drammaturgia e regia di Belli. Biglietti su Vivaticket: 15 euro, 10 per i residenti.