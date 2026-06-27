L'Italia nella morsa del caldo: +15% di accessi nei pronto soccorso

Il picco atteso tra domani e lunedì: 18 città avranno il bollino rosso e sei quello arancione

27 giugno 2026 3 ' di lettura

Temperature oltre la media - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti caldoondata di calore Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...