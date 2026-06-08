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Ambiente sano, spiagge curate e servizi: Limone è Bandiera Blu

Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e l’educazione ambientale
La spiaggia Tifù di Limone sul Garda ha permesso al paese rivierasco di conquistare la Bandiera Blu
La spiaggia Tifù di Limone sul Garda ha permesso al paese rivierasco di conquistare la Bandiera Blu

La Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato a Limone sul Garda la Bandiera Blu 2026 per le spiagge di Tifù e Cola. Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, l’educazione ambientale e i servizi offerti ai turisti. Un risultato straordinario che colloca Limone tra le eccellenze lacustri italiane.

La premiazione

Le Bandiere Blu sono state assegnate lo scorso 14 maggio nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma, come di consueto presso la sede del Cnr, alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e dei sindaci premiati.

Tra loro anche il primo cittadino di Limone sul Garda, Franceschino Risatti, che ha dichiarato: «Siamo veramente soddisfatti: l’amministrazione comunale, con l’aiuto di operatori e cittadini, ha lavorato tre anni per ottenere questo riconoscimento, che ha un grande valore, dal momento che oggi il turista è particolarmente attento alla sostenibilità. Chi viaggia sa che in un paese Bandiera Blu trova un ambiente sano, spiagge curate e attrezzate, servizi e sicurezza».

Eccellenza

Limone si distingue ancora una volta per l’attenzione allo sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e ai servizi rivolti ai turisti. Da giugno 2024 a oggi, nel giro di due anni, il paese ha conquistato ben quattro importanti certificazioni: la Bandiera Lilla per l’accessibilità e il turismo inclusivo, la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per la qualità dell’ospitalità nei piccoli borghi, l’ammissione all’esclusivo club de «I Borghi più Belli d’Italia», che valorizza e promuove i piccoli centri capaci di conservare la propria bellezza, e infine la Bandiera Blu.

«Questi riconoscimenti – conclude il primo cittadino – non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio: continuare a tutelare il nostro territorio, migliorare i servizi e accogliere i visitatori nel modo più bello e sostenibile possibile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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