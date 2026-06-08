Ambiente sano, spiagge curate e servizi: Limone è Bandiera Blu

La Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato a Limone sul Garda la Bandiera Blu 2026 per le spiagge di Tifù e Cola . Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale che premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, l’educazione ambientale e i servizi offerti ai turisti. Un risultato straordinario che colloca Limone tra le eccellenze lacustri italiane .

Le Bandiere Blu sono state assegnate lo scorso 14 maggio nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma, come di consueto presso la sede del Cnr, alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e dei sindaci premiati.

Tra loro anche il primo cittadino di Limone sul Garda, Franceschino Risatti, che ha dichiarato: «Siamo veramente soddisfatti: l’amministrazione comunale, con l’aiuto di operatori e cittadini, ha lavorato tre anni per ottenere questo riconoscimento, che ha un grande valore, dal momento che oggi il turista è particolarmente attento alla sostenibilità. Chi viaggia sa che in un paese Bandiera Blu trova un ambiente sano, spiagge curate e attrezzate, servizi e sicurezza».

Eccellenza

Limone si distingue ancora una volta per l’attenzione allo sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e ai servizi rivolti ai turisti. Da giugno 2024 a oggi, nel giro di due anni, il paese ha conquistato ben quattro importanti certificazioni: la Bandiera Lilla per l’accessibilità e il turismo inclusivo, la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per la qualità dell’ospitalità nei piccoli borghi, l’ammissione all’esclusivo club de «I Borghi più Belli d’Italia», che valorizza e promuove i piccoli centri capaci di conservare la propria bellezza, e infine la Bandiera Blu.

«Questi riconoscimenti – conclude il primo cittadino – non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio: continuare a tutelare il nostro territorio, migliorare i servizi e accogliere i visitatori nel modo più bello e sostenibile possibile».