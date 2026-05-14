Bandiere Blu 2026: c’è anche Limone sul Garda

Le località premiate

La Liguria mantiene saldamente il primato nazionale e si conferma la regione con più Bandiere Blu raggiungendo 35 località premiate. Alle sue spalle si posizionano la Puglia e la Calabria, entrambe con 27 riconoscimenti, seguite da Toscana, Campania e Marche che si attestano a quota 20. La Sardegna ottiene 17 bandiere, mentre Sicilia e Abruzzo ne contano 16 ciascuna. Proseguendo nella classifica nazionale si trovano il Trentino Alto Adige con 12 comuni, l’Emilia Romagna con 11 e il Lazio con 10, seguito dal Veneto a quota 9. Chiudono la rassegna la Basilicata con 5 località, il Piemonte e la Lombardia con 4, e infine Friuli Venezia Giulia e Molise che mantengono 2 bandiere ciascuno.

L’ingresso di Limone sul Garda

Per il territorio bresciano la notizia più rilevante riguarda proprio il bacino del Garda, dove l'ingresso di Limone tra i comuni premiati porta a 23 il totale delle Bandiere Blu assegnate ai laghi italiani. I 257 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per complessive 525 spiagge, corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Hanno perso la Bandiera Blu San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo. I nuovi approdi turistici premiati sono in Friuli Venezia Giulia, Portomaran di Marano Lagunare, e in Liguria: Marina del Fezzano a Portovenere e il Porto Carlo Riva a Rapallo.