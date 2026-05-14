Bandiere Blu 2026: c’è anche Limone sul Garda

Sono 257 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Tra le novità più importanti, l’ingresso di Limone sul Garda.
L'annuale riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee), premia 14 nuovi ingressi nel panorama nazionale delle eccellenze balneari. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi.
Le località premiate
La Liguria mantiene saldamente il primato nazionale e si conferma la regione con più Bandiere Blu raggiungendo 35 località premiate. Alle sue spalle si posizionano la Puglia e la Calabria, entrambe con 27 riconoscimenti, seguite da Toscana, Campania e Marche che si attestano a quota 20. La Sardegna ottiene 17 bandiere, mentre Sicilia e Abruzzo ne contano 16 ciascuna. Proseguendo nella classifica nazionale si trovano il Trentino Alto Adige con 12 comuni, l’Emilia Romagna con 11 e il Lazio con 10, seguito dal Veneto a quota 9. Chiudono la rassegna la Basilicata con 5 località, il Piemonte e la Lombardia con 4, e infine Friuli Venezia Giulia e Molise che mantengono 2 bandiere ciascuno.
L’ingresso di Limone sul Garda
Per il territorio bresciano la notizia più rilevante riguarda proprio il bacino del Garda, dove l'ingresso di Limone tra i comuni premiati porta a 23 il totale delle Bandiere Blu assegnate ai laghi italiani. I 257 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per complessive 525 spiagge, corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Hanno perso la Bandiera Blu San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo. I nuovi approdi turistici premiati sono in Friuli Venezia Giulia, Portomaran di Marano Lagunare, e in Liguria: Marina del Fezzano a Portovenere e il Porto Carlo Riva a Rapallo.