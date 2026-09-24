Sarezzo: lei lo ospita, lui cerca di ucciderla e abusa di lei

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Si chiarisce il contesto in cui è maturato il tentato femminicidio in Valtrompia. La donna ha riportato diverse fratture

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali