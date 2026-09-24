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Sarezzo, 46enne arrestato per tentato femminicidio

Durante una serata l’uomo ha preso a calci e pugni una donna, fino a quanto quest’ultima non è riuscita a scappare e a chiedere aiuto in pronto soccorso
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio
L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio

Un 46enne di Sarezzo è stato arrestato per aver tentato uccidere una donna. Nel corso di una serata l’uomo l’ha presa a calci e pugni fino a quando lei non è riuscita a scappare e chiedere aiuto in pronto soccorso. Dall’ospedale sono stati allertati i carabinieri che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno bloccato. Per lui l’accusa è di tentato femminicidio. La vittima infatti ha riportato gravi lesioni e contusioni e, se non fosse riuscita a fuggire, avrebbe potuto essere uccisa. La donna è stata sentita nell’ambito di una audizione protetta e per lei avviate le procedure di sostegno alla vittime di violenza.

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Argomenti
tentato omicidioarrestofemminicidioviolenza di genereGardone Val Trompia
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