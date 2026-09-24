Un 46enne di Sarezzo è stato arrestato per aver tentato uccidere una donna. Nel corso di una serata l’uomo l’ha presa a calci e pugni fino a quando lei non è riuscita a scappare e chiedere aiuto in pronto soccorso. Dall’ospedale sono stati allertati i carabinieri che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno bloccato. Per lui l’accusa è di tentato femminicidio. La vittima infatti ha riportato gravi lesioni e contusioni e, se non fosse riuscita a fuggire, avrebbe potuto essere uccisa. La donna è stata sentita nell’ambito di una audizione protetta e per lei avviate le procedure di sostegno alla vittime di violenza.
Sarezzo, 46enne arrestato per tentato femminicidio
Durante una serata l’uomo ha preso a calci e pugni una donna, fino a quanto quest’ultima non è riuscita a scappare e a chiedere aiuto in pronto soccorso
L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici