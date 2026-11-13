Legno dall’estero, fatture false e banca occulta cinese: frode da 11 milioni

Una frode fiscale da oltre undici milioni di euro, orchestrata attraverso un sistema ramificato di fatture false, società «cartiere» aperte e fatte fallire, e il coinvolgimento di una banca occulta cinese attiva a Milano.
È quanto emerge da un'articolata investigazione condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Rovato, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura. La misura cautelare degli arresti domiciliari è scattata per tre persone, mentre per una quarta è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutti sono ritenuti membri di un'associazione per delinquere finalizzata ai reati fiscali.
Il provvedimento è arrivato al termine degli interrogatori preventivi degli indagati, inserendosi in un procedimento che lo scorso 20 ottobre aveva già portato al sequestro preventivo di un presunto profitto illecito per oltre undici milioni di euro, eseguito su disposizione del giudice tra disponibilità finanziarie, veicoli aziendali e un immobile affacciato sul lago d'Iseo. Le accuse contestate a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere all'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, dall'autoriciclaggio alla bancarotta fraudolenta, mentre ad altri indagati viene contestato il riciclaggio.
L'indagine ha preso il via dagli accertamenti su una società bresciana dichiarata fallita nel 2022, il cui amministratore di fatto era già stato condannato in via definitiva per l'uso di fatture false. Gli approfondimenti sulle aziende emittenti hanno svelato un giro d'affari illecito attivo tra il 2019 e il 2024. Al vertice dell'organizzazione vi sarebbero stati due imprenditori bresciani che, pur senza cariche formali, avrebbero gestito sei società operative nel settore del legname e degli imballaggi, intestate a prestanome. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le aziende venivano formalmente trasferite in Bulgaria una volta esaurita la loro funzione, lasciate fallire e subito rimpiazzate.
Il meccanismo fraudolento si basava su un ciclo articolato: gli acquisti reali di legname all'estero generavano un forte debito d'imposta in Italia, che gli indagati abbattevano registrando fatture false per circa 58 milioni di euro emesse da nove cartiere nazionali prive di struttura. Per giustificare la merce mancante in magazzino, venivano registrate finte vendite all'estero, in particolare a Malta, in Romania, in Bulgaria e nel Regno Unito.
I crediti venivano poi girati a società estere riconducibili a una rete di cittadini cinesi con base a Milano. Tramite bonifici per oltre tre milioni di euro e il sistema della banca occulta basato sul denaro contante restituito da corrieri, trattenendo una commissione, il denaro rientrava in Italia. A completare il quadro, la restituzione in contanti ai clienti delle società operative, a fronte di fatture gonfiate per oltre sette milioni di euro.