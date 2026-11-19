Un altro passo avanti per mettere al riparo dalle valanghe la strada che da Bagolino sale al Gaver. È infatti in dirittura d’arrivo il bando di gara per realizzare la quinta galleria paravalanghe, un’opera da due milioni di euro che dovrebbe risolvere uno dei problemi più annosi della viabilità in alta Valle Sabbia. Questa volta si interverrà ancora nella zona del Canal Rot, poche centinaia di metri più a monte dell’ultima galleria, completata nel 2019 e inaugurata nel dicembre del 2020.
Un tratto particolarmente esposto, dove quando nevica sul serio le slavine possono scendere fino alla carreggiata, costringendo a chiudere la strada. Con buona pace di chi al Gaver ci lavora e di chi vorrebbe raggiungerlo per trascorrere una giornata sulla neve.
L’annuncio
Ad annunciare la novità è Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità montana di Valle Sabbia che per quest’opera svolge il ruolo di stazione appaltante. Il progetto esecutivo ha superato la verifica ed è stato affidato all’architetto Fabio Gaetarelli l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo. Ora manca il bando. Se tutto filerà liscio, i lavori potranno iniziare nella primavera del 2027, per concludersi entro la fine dell’anno.
Due milioni già pronti
I soldi, per la verità, ci sono da tempo. I due milioni di euro erano stati stanziati da Regione Lombardia già nel 2022, nell’ambito di un pacchetto di interventi contro il dissesto idrogeologico che prevedeva quasi 19 milioni di euro per 24 progetti. Da allora sono passati quattro anni. E intanto, ogni inverno, il problema si ripresenta.
Chi frequenta il Gaver conosce bene la situazione: nevicate abbondanti, rischio valanghe, strada chiusa e, quando le condizioni lo consentono, interventi di distacco controllato della neve con il sistema DaisyBell. Un’incertezza che non ha certo aiutato l’economia turistica della località, già alle prese con la chiusura degli impianti di risalita, avvenuta una dozzina di anni fa.
Un richiamo senza tempo
Il Gaver, comunque, non ha smesso di richiamare appassionati della montagna. Sci di fondo, ciaspolate ed escursioni continuano a rappresentare un’importante risorsa. A patto, naturalmente, di poterci arrivare. Ecco perché una strada più sicura potrebbe fare la differenza, anche per chi volesse investire nuovamente nell’offerta turistica invernale. Con questa quinta galleria il lavoro sarebbe quasi finito.
Quasi, perché rimarrebbe da sistemare un ultimo punto critico, più a nord, sotto il canalone della Grisa. Poi, almeno per quanto riguarda le valanghe nei tratti finora individuati come più pericolosi, la strada del Gaver potrebbe finalmente lasciarsi alle spalle una lunga storia di chiusure e disagi. Ora bisogna soltanto sperare che i tempi annunciati vengano rispettati.