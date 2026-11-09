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Lavoratori dello spettacolo, la protesta a Brescia

La mobilitazione indetta dalla Cgil. I sindacati chiedono un aumento del 23%, mentre le offerte si fermano al 18%
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

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La protesta dei lavoratori dello spettacolo al Teatro Grande
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La protesta dei lavoratori dello spettacolo al Teatro Grande

«Per un mondo dello spettacolo che sia sostenibile ed equo». Oggi i lavoratori dello spettacolo hanno protestato davanti al Teatro Grande per denunciare il mancato rinnovo del contratto nazionale, fermo al 2020. La mobilitazione, che potrebbe avere un seguito, è stata indetta dalla Cgil. I sindacati chiedono un aumento del 23%, mentre le offerte si fermano al 18%.

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