L’«Autunno gussaghese» nel segno dell’uva

Gussago si prepara a indossare l’abito delle grandi occasioni. Settembre, per la capitale dello spiedo e terra d’elezione della Franciacorta, significa una cosa sola: il tradizionale Autunno gussaghese e il suo appuntamento più iconico, la Festa dell’Uva. Giunta alla sua cinquantaseiesima edizione, la manifestazione taglia il traguardo del 2026 confermandosi uno degli eventi popolari più attesi dell'intera provincia di Brescia, capace di fondere la sacralità del lavoro della terra con lo spirito gioioso di una comunità unita.
La data da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 27 settembre. Il cuore pulsante della kermesse sarà, per la prima volta in una veste del tutto rinnovata, la centralissima piazza Vittorio Veneto, lo spazio mercatale riqualificato pronto a trasformarsi in un teatro a cielo aperto. Qui il profumo del mosto si mescolerà a quello delle grandi specialità gastronomiche locali.
La giornata clou si aprirà al mattino con la tradizionale messa e la solenne benedizione delle uve, un rito antico che unisce tutti i viticoltori del territorio in un ringraziamento collettivo per il raccolto e la vendemmia Visit Brescia. Il momento più spettacolare scatterà nel pomeriggio, quando le storiche contrade gussaghesi daranno vita alla sfilata dei carri allegorici. Mesi di lavoro segreto nei capannoni, creatività e sana rivalità di campanile prenderanno forma in strutture imponenti pronte a sfidarsi a colpi di dettagli e coreografie. Ad accompagnare il corteo saranno le note delle bande musicali e i colori degli sbandieratori.
Attorno alla sfilata, la ricca Fiera dell'Uva accoglierà decine di espositori, artigiani e produttori locali selezionati, dove degustare i rinomati vini Franciacorta Docg. Non mancherà lo spiedo bresciano, protagonista dei banchetti che animeranno la serata. Una grande festa a ingresso libero per celebrare le radici e il futuro di Gussago. Per un pezzo della provincia è l’evento più atteso dell’anno.