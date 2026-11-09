«Il lago dei cigni» di Berlingo, da cava di sabbia a punto di ritrovo

Dal 2003 è il «Central Park» della Bassa occidentale; il laghetto dei Cigni di Berlingo è attraversato infatti da cittadini di mezzo ovest bresciano, da Maclodio a Travagliato, da Chiari a Lograto e Trenzano. Difficile ipotizzare, guardando oggi i 70mila metri quadrati di acqua, verde, giochi per bambini e punto ristoro, che per decenni l’area di via Maclodio, 29 abbia ospitato ruspe e maestranze, in quella che fino agli anni Ottanta è stata una della cava di sabbia e ghiaia più grandi della pianura occidentale. Il recupero ambientale da parte della proprietà, il gruppo Gatti Spa, è terminato nel 2002. Da lì è iniziata una seconda vita, con il comodato d’uso gratuito concesso al Comune, recentemente rinnovato.
Punto ristoro e punto di riferimento
A lungo il punto di ristoro e il laghetto sono stati gestiti da associazioni del territorio, come i pescatori locali e i pensionati di Facciamo centro. Soprattutto negli ultimi anni, non sono però mancate le effrazioni nel bar e punto ristoro. Per garantire orari di apertura più lunghi e che coprono tutta la stagione, alla scadenza della precedente convenzione, nella primavera 2024, al centro del parco è nato «Dolcigno», gestito da un giovane di Berlingo, Davide Lazzaroni.
«La nuova convenzione - spiega il sindaco, Fausto Conforti - consente un’apertura, con gli orari canonici da bar, per tutto l’anno. Come Comune, manteniamo poi la possibilità di realizzare eventi sia dell’ente sia delle varie associazioni locali».
Un palinsesto ricco
Nel corso dell’ultimo triennio tanti gli appuntamenti che hanno fatto vivere lo spazio: dalle cene a tema alla musica dal vivo, fino agli appuntamenti ormai tradizionali, arricchiti da nuove esperienze e partecipazioni. È il caso del «Pic nic sotto le stelle», diventato ora «Notte sotto le stelle», con l’enogastronomia ad accompagnare i telescopi messi a disposizione dagli appassionati locali (capitanati da Dario Orizio e dal Gads, Gruppo astrofili Deep Sky). Strumenti professionali che consentono a grandi e bambini di ammirare la luna e le stelle, con tanto di spiegazione scientifica alla portata di tutti.
I problemi, come in tutte le aree verdi, ovviamente non mancano, con alcuni danni che ciclicamente riguardano l’area giochi per i bambini e comportamenti non appropriati in uno spazio aperto a tutti, ma l’estate che ci siamo lasciati alle spalle - complice anche il gran caldo - ha visto per il laghetto di Berlingo numeri record, contribuendo a fare vivere un luogo simbolo della storia locale, passato da cava privata a casa comune del vivere (bene) all’aria aperta.