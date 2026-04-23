Ladri all’Italmark di via Cefalonia, via con la cassa del bar

Si sono fatti strada dal basso i ladri armati di mazza e flessibile che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto irruzione nel complesso ex Carnevali all’angolo tra via Cefalonia e via Nenni in città dove ha sede oggi un supermercato del gruppo Italmark.

I ladri, che evidentemente conoscevano la struttura, si sono prima introdotti nei sotterranei tagliando una serranda e poi, attraverso una scala interna, sono arrivati all'interno del grande atrio. Lì con una mazza hanno sfondato una parete in cartongesso, raggiunto il bar e portato via la cassa automatica che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in quel momento conteneva circa 800 euro.

Le immagini delle telecamere si sicurezza sono ora al vaglio dei militari dell’Arma per individuare i ladri entrati in azione.