Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Ladri all’Italmark di via Cefalonia, via con la cassa del bar

Paolo Bertoli
I ladri si sono introdotti prima nei sotterranei e poi hanno sfondato una parete interna. Bottino di circa 800 euro, indagano i carabinieri
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • Il furto all'Italmark di via Cefalonia
    Il furto all'Italmark di via Cefalonia - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Si sono fatti strada dal basso i ladri armati di mazza e flessibile che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto irruzione nel complesso ex Carnevali all’angolo tra via Cefalonia e via Nenni in città dove ha sede oggi un supermercato del gruppo Italmark.

I ladri, che evidentemente conoscevano la struttura, si sono prima introdotti nei sotterranei tagliando una serranda e poi, attraverso una scala interna, sono arrivati all'interno del grande atrio. Lì con una mazza hanno sfondato una parete in cartongesso, raggiunto il bar e portato via la cassa automatica che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, in quel momento conteneva circa 800 euro. 

Le immagini delle telecamere si sicurezza sono ora al vaglio dei militari dell’Arma per individuare i ladri entrati in azione.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ladriItalmarkvia CefaloniaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario