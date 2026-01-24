Ruba al supermercato: l’agente fuori servizio lo fa arrestare

Un agente della Polizia di Stato di Brescia libero dal servizio ha riconosciuto e contribuito all’arresto di un rapinatore recidivo. L’uomo, un cittadino indiano di 24 anni, senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo un inseguimento tra via Val Camonica e via Milano.

Il poliziotto, che stava percorrendo via Val Camonica con la propria auto privata, ha notato un soggetto in fuga a piedi, inseguito da un addetto alla vigilanza. Dopo averlo osservato, lo ha riconosciuto come l’autore della rapina aggravata con coltello avvenuta alcuni giorni prima all’Esselunga di via Milano, dalla quale il responsabile era riuscito a fuggire.

L’agente ha quindi invertito il senso di marcia e ha fatto salire a bordo l’addetto alla vigilanza, mettendosi all’inseguimento del fuggitivo. La guardia giurata ha riferito che l’uomo aveva appena compiuto un furto all’interno del supermercato Italmark di via Albertano.

Contattato il 112 NUE e richiesto l’intervento delle Volanti, giunte rapidamente sul posto, il poliziotto è riuscito a bloccare il malvivente in via Sofia Tezzi. Dopo essersi qualificato e non sapendo se fosse armato, lo ha immobilizzato a terra, mettendolo in condizioni di non nuocere.

La perquisizione personale ha consentito di recuperare nove bottiglie di whisky, rubate poco prima all’Italmark. La refurtiva è stata immediatamente restituita al direttore dell’esercizio commerciale.

Condotto negli uffici della Questura di Brescia, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e rapina aggravata e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo aveva a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura.

In considerazione dei fatti, il Questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, finalizzata all’espulsione dall’Italia una volta scontata la pena.