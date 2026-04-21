Flero, furto aggravato al supermercato: arrestati tre uomini

La Squadra Mobile della Questura di Brescia ha arrestato a Flero tre cittadini cileni di 45, 35 e 31 anni, titolari di asilo politico e arrivati in Italia a inizio aprile, per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.

Il fatto

L’operazione è nata da un’attività mirata contro la criminalità diffusa: i poliziotti hanno intercettato un’auto già segnalata per reati contro il patrimonio con tre persone a bordo e l’hanno pedinata fino a Flero. Qui due uomini sono entrati nel supermercato Conad, hanno seguito una cliente tra le corsie e le hanno sottratto con destrezza il portafoglio dalla borsa. Usciti dal negozio, sono risaliti in auto e si sono diretti in via Paine, nei pressi dell'asilo, fermandosi vicino a una banca dove hanno usato la carta della vittima per prelevare contanti al bancomat.

A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i tre e perquisendo il veicolo. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Nell’auto sono stati trovati e sequestrati anche due collane in oro con pietre incastonate e un paio di orecchini pendenti, ritenuti provento di altri furti e ora in fase di accertamento. Portati in questura, i tre sono stati arrestati per furto aggravato, con l’aggravante di aver approfittato della condizione di fragilità della vittima, e per utilizzo indebito di carte di pagamento.

L’iter

Il Questore Paolo Sartori ha chiesto alla Commissione Territoriale per i Rifugiati la revoca dello status di asilo politico per procedere all’espulsione una volta concluso l’iter giudiziario. «La tempestività dell’intervento ha permesso di interrompere l’azione criminosa e recuperare la refurtiva», ha dichiarato Sartori, «proseguirà senza sosta l’azione di prevenzione e controllo del territorio per garantire più sicurezza ai cittadini».