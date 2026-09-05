La regina delle zucche? È tempo di incoronarla

Il lago d’Iseo si prepara a tingersi nuovamente di arancione per uno degli appuntamenti folk più attesi della Lombardia. Domenica 13 settembre, la piazza del Comune di Sale Marasino farà da cornice alla 43esima edizione della Sfida Nazionale della Zucca, l’evento clou del festival «Sale in Zucca».
Organizzata dal Club Maspiano, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori e coltivatori da tutta Italia, pronti a sfidarsi a colpi di quintali in una competizione bizzarra e affascinante. La manifestazione «Sale in Zucca Festival della tradizione locale» si svolge ormai da 21 anni con una formula piuttosto collaudata e si svolgerà, quest’anno, nei giorni dal 11 al 13 settembre. Nella serata del venerdì verrà aperta la mostra-mercato degli espositori di prodotti tipici (e non solo) provenienti dalle zone limitrofe al Comune, dalla provincia di Brescia, Bergamo e Milano nonché da fuori Regione (Veneto, Emilia Romagna).
La giornata del sabato, oltre che dalla mostra mercato, sarà caratterizzata da attività di intrattenimento vario dedicate, sì agli adulti, ma con una particolare attenzione anche ai bambini. Si svolgeranno attività ludico-ricreative quali laboratori e spettacoli vari. La giornata di domenica, riproponendo parte delle attività contemplate per il sabato, prevede l’evento clou della manifestazione, la sfida della zucca, che mette in scena una battaglia a suon di chili.
Nel 2024 è stato raggiunto il peso record di 1.013 chili, a testimoniare che a sfilare strano veri e propri capolavori di ingegneria agricola. L’intero fine settimana trasformerà il centro storico di Sale Marasino in un borgo in festa. Il programma prevede una ricca mostra mercato con espositori di artigianato e prodotti tipici della Franciacorta e della Valle Camonica. La manifestazione è anche un’occasione gastronomica. Per l’intero weekend, i ristoranti locali proporranno menù interamente dedicati alla zucca. L’appuntamento unisce folklore, sapori e competizione in uno scenario unico.