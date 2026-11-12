Jensen Huang si è dimesso dalla posizione di ceo di Nvidia

Jensen Huang lascia Nvidia. Il fondatore e amministratore delegato del colosso statunitense dei semiconduttori si è dimesso con effetto immediato dalla guida dell’azienda. Al suo posto, ad interim, subentra la direttrice finanziaria Colette Kress, mentre il consiglio di amministrazione avvierà la ricerca di un successore.
La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per Nvidia, finita sotto pressione dopo le indiscrezioni sulla possibile rimozione di Huang da parte del board. La vicenda è legata a uno scandalo personale e a un’indagine interna avviata dalla società per verificare eventuali interferenze straniere e possibili compromissioni di informazioni riservate.
La notizia dell’uscita di scena del manager arriva dopo una forte flessione del titolo in Borsa. Le azioni Nvidia avevano perso oltre il 7% nelle contrattazioni pre-market, alimentando le preoccupazioni degli investitori sulle conseguenze di un cambio ai vertici.
Huang aveva fondato Nvidia nel 1993 e ne era diventato il volto simbolo, guidando la crescita dell’azienda fino a farla diventare uno dei principali protagonisti mondiali del mercato dei chip per l’intelligenza artificiale.