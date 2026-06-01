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All’istituto di Nuvolento un incontro per parlare di cultura riparativa

L’appuntamento in programma per mercoledì 3 giugno dalle 18.30 alle 20 nell’aula magna della scuola secondaria di 1^ grado
Giuliano Maggini
La scuola secondaria di I° grado di Nuvolento - © www.giornaledibrescia.it
La scuola secondaria di I° grado di Nuvolento - © www.giornaledibrescia.it

L'Istituto Comprensivo di Nuvolento prosegue il dialogo su cultura riparativa e comunità: studenti protagonisti di un incontro aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento

Mercoledì 3 giugno dalle 18.30 alle 20, presso l’aula magna della scuola secondaria di I° grado di Nuvolento, si terrà l'incontro conclusivo del progetto «Ge.st.i. & riparazione – genitori, studenti e insegnanti per la cultura riparativa», promosso da Associazione carcere e territorio e dell’istituto Comprensivo statale di Nuvolento grazie al sostegno economico dei Comuni di Nuvolento, Nuvolera e Paitone e al finanziamento dei fondi strutturali europei-programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027.

Protagonisti

Protagonisti dall’evento saranno studentesse e studenti peer supporters delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, che presenteranno i risultati del laboratorio «Carcere, giustizia di comunità e cultura riparativa». L’incontro aperto alla cittadinanza, sarà arricchito da testimonianze provenienti dal mondo penitenziario e della giustizia di comunità, offrendo un'importante occasione di dialogo tra scuola famiglia e territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
giustizia riparativaNuvolento
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