All’istituto di Nuvolento un incontro per parlare di cultura riparativa

L’appuntamento

Mercoledì 3 giugno dalle 18.30 alle 20, presso l’aula magna della scuola secondaria di I° grado di Nuvolento, si terrà l'incontro conclusivo del progetto «Ge.st.i. & riparazione – genitori, studenti e insegnanti per la cultura riparativa», promosso da Associazione carcere e territorio e dell’istituto Comprensivo statale di Nuvolento grazie al sostegno economico dei Comuni di Nuvolento, Nuvolera e Paitone e al finanziamento dei fondi strutturali europei-programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027.