Iseo, con «Edicola mia» leggendo il giornale si creano legami inclusivi

«Edicola mia», o nella differente versione «E dico la mia», come in realtà è scritto all’interno dell’attività, è la prima edicola sociale di Iseo, che ha aperto i battenti ieri, giovedì.
Il progetto
Ideata e gestita dalla cooperativa La nuova cordata, con tanto di supporti esterni e volontari, l’edicola diventa un punto fermo sia per la comunità iseana sia per gli utenti della stessa cooperativa. In questo modo ritorna un servizio di vendita giornali e riviste che mancava da qualche tempo in centro al paese, da quando ha chiuso l’ultima rivendita in Piazza Garibaldi e nel contempo un’occupazione, un servizio di formazione e autonomia, assicurato dalla cooperativa.
«Siamo stati in attesa di aprire per mesi perché si ipotizzava l’avvio ad inizio primavera - spiega la presidente de La nuova cordata Vania Guerini – invece la data è slittata di alcuni mesi così siamo in procinto di partire per il mare con oltre quaranta dei nostri ospiti e non possiamo garantire l’edicola aperta su un orario ampio come avevamo pensato».
Spazio polifunzionale
Data l’esiguità delle risorse umane quindi, per la stagione estiva «Edicola mia» aprirà dalle 7 alle 13 mentre poi verrà aggiunto anche il pomeriggio, per dare vita piena a quello che è l’edicola sociale. Nella fattispecie infatti l’edicola sociale è una sorta di spazio polifunzionale che, promuovendo l’inclusione lavorativa, oltre alla vendita di giornali si caratterizza come luogo di aggregazione comunitaria ed offre anche altri servizi, quali intrattenimento, consegna della spesa, info-point.
All’ingresso dell’edicola è stato posizionato un tavolo con sedie dove le persone che acquistano giornali possono fermarsi per la lettura o anche solo per scambiare quattro chiacchiere, visto anche il nome che le è stato dato, in un’ottica di socializzazione e di contrasto alla solitudine ed all’individualismo.
I vari progetti della cooperativa
La cooperativa La Nuova cordata ha avviato in questi ultimi anni una serie di progetti sempre più avanguardistici e ben riusciti, da «Bella Iseo Magnifica» che ha formato un gruppo di utenti predisposti alla cucina a preparare e gestire «cene a tema» alle collaborazioni con altre associazioni quali 5Rzero sprechi. Con quest’ultima, in un’ottica di sostenibilità ambientale, l’inverno scorso le attività si sono svolte nei vigneti di alcune aziende vitivinicole dove sono stati raccolti i lacci di plastica che legano le viti mentre in questo fine settimana, al lido di Sassabanek partirà «Occhio alla cicca», con il recupero dei mozziconi di sigarette.
Le attività de La Nuova cordata sono rese possibili anche dall’affetto che Iseo ha per questa realtà; numerosi sono i volontari che si alternano, e così anche per l’edicola sociale, per far sì che tutto possa andare non solo bene ma sempre meglio.