Nei vigneti a raccogliere la plastica: il progetto a Provaglio d’Iseo

Ambiente ed integrazione sociale vanno a braccetto in Franciacorta e sul Sebino, dove l’associazione 5R Zero sprechi di Provaglio d’Iseo ha coinvolto in diverse attività ambientali la cooperativa La nuova cordata di Iseo. In questi giorni, infatti, tra i filari di vigneti non si vedono i potatori ma le pettorine rosse di chi è intento a raccogliere plastica: quella dei lacci per legare le viti i cui resti vengono lasciati tra la terra e le piante.

In campo

«Vigneti plastic free» è il progetto varato da 5R Zero sprechi che ha il sostegno del Consorzio di tutela del Franciacorta. «Questo progetto unisce ecologia e tutela dell’ambiente con l’inclusione sociale – spiega il referente Marco Migliorati – e per questo si chiama IntegrAmbiente. Grazie alla partecipazione attiva e indispensabile degli amici e delle amiche di Nuova cordata e della cooperativa Il gabbiano, questo percorso offre anche momenti significativi di condivisione con le persone più fragili, il cui ruolo risulta fondamentale».

Un secchio contenente parte della plastica raccolta - © www.giornaledibrescia.it

L’ultima partnership del progetto è con «Arianna ambiente», azienda che ha iniziato a sostenere 5R Zero Sprechi e, in particolare, il progetto IntegrAmbiente e che si occupa di gestione dei rifiuti e orientamento verso una buona gestione delle risorse. «In Franciacorta ci sono aziende agricole che aderiscono alle nostre proposte e confermano di volersi dirigere nel cammino verso zero sprechi – continua Migliorati –. Il progetto nasce proprio con l’obiettivo ambientale di promuovere la sostenibilità nella gestione dei materiali, un impegno che le cantine coinvolte in questo importante progetto non mancheranno di mettere in atto. Come sempre, il nostro auspicio è che le buone pratiche, che vanno oltre la questione di lacci e ganci, si diffondano sempre di più in tutta la filiera produttiva, rispettando la biodiversità».

Gli altri progetti

Altre attività sono in corso con la cooperativa sociale La nuova cordata, quella del riciclo di videocassette, ormai in disuso, le cui parti vengono separate per aumentare un riciclo migliore della plastica e della porzione indifferenziata e «Occhio alla cicca». Questo ultimo progetto è prettamente estivo: è iniziato all’interno di Sassabanek e consiste nell’invito alla raccolta dei mozziconi di sigarette con la consegna di un apposito contenitore realizzato dagli ospiti della cooperativa. Il motto dell’associazione 5R Zero sprechi è infatti «Se tutti e tutte facciamo poco, insieme possiamo fare molto», che implica il coinvolgimento di tutta la comunità.