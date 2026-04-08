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Iseo, camion danneggia la galleria: strada chiusa verso nord

Paolo Bertoli
Il conducente ha avuto un malore e ha urtato prima la copertura della Monte Coniolo e poi il guardrail. Operai al lavoro per il ripristino: la riapertura prevista per il pomeriggio
  • La galleria di Iseo danneggiata dal camion - © www.giornaledibrescia.it
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La provinciale 510 Sebina è chiusa in direzione nord all’altezza di Iseo per consentire agli operai della Provincia il ripristino dei danni provocati da un camion fuori controllo che, sbandando, ha urtato e distrutto parte della copertura interna della galleria Monte Cognolo e poi il guardrail.

Secondo le prime informazioni disponibili l’autista, attorno alle 5 di questa mattina, ha accusato un malore e perso il controllo del mezzo che ha sbandato. Per fortuna non ha colpito nessuno degli altri veicoli in transito. Quando è riuscito a fermarsi è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo.

I lavori 

Per ripristinare le condizioni di sicurezza e poter far ripartire il traffico è stato necessario attivare il senso unico in direzione Brescia mentre in direzione Darfo è stata istituita l’uscita obbligatoria a Provaglio d’Iseo con traffico deviato verso la strada litoranea fino al rientro sulla 510 a Sulzano.

I tecnici prevedono di dover lavorare ancora per diverse ore. La speranza è quella di poter riaprire anche in direzione nord per le 15.

Per tutta la mattina la Polizia Stradale, con il supporto delle altre forze di polizia, ha disposto pattuglie sugli snodi critici per provare a limitare le conseguenze del blocco.     

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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