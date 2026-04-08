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﻿CronacaSebino e Franciacorta

Incidente in galleria a Iseo, traffico in tilt verso la Valcamonica

Un autocarro ha sbandanto all’interno della galleria Montecognolo: senso unico alternato in direzione nord
L'incidente all'interno della galleria Montecognolo - Foto dall'archivio
L'incidente all'interno della galleria Montecognolo - Foto dall'archivio
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Un incidente avvenuto intorno alle 5 all’interno della galleria Montecognolo di Iseo sta complicando non poco la circolazione sulla Sp510, che dalla Franciacorta sale verso la Valle Camonica.

Un autocarro ha sbandato dentro il tunnel, non si registrano feriti gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stato però istituito il senso unico alternato per chi viaggia in direzione nord, verso la valle. La Polizia stradale consiglia quindi di uscire a Provaglio e percorrere la strada che costeggia il lago d’Iseo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in tutta la zona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Argomenti
incidentegalleria Montecognolosp 510Iseo

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