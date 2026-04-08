Incidente in galleria a Iseo, traffico in tilt verso la Valcamonica

Un incidente avvenuto intorno alle 5 all’interno della galleria Montecognolo di Iseo sta complicando non poco la circolazione sulla Sp510, che dalla Franciacorta sale verso la Valle Camonica.

Un autocarro ha sbandato dentro il tunnel, non si registrano feriti gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stato però istituito il senso unico alternato per chi viaggia in direzione nord, verso la valle. La Polizia stradale consiglia quindi di uscire a Provaglio e percorrere la strada che costeggia il lago d’Iseo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in tutta la zona.