Sessant’anni di apertura, di consigli e cura per i clienti, da loro ricambiati con fiducia e stima. Con questi ricordi chiudono due negozi storici di Iseo, Bianchi Boutique e Garavaglia centro corredi. Sono stati gli stessi titolari ad annunciarlo, Garavaglia con cartelloni che riportano «Chiudo perché vado in pensione» e Bianchi invitando ad andare a «Scegliere un ultimo capo che porti con sé un pezzo della nostra storia».
La Boutique infatti ha dato qualcosa in più al lungolago di Iseo: una ventata di mondanità, un’apertura sul panorama della moda italiana e non solo, oltre alle creazioni dei grandi stilisti. Le sue vetrine sono state ammirate da decine di migliaia di passanti proprio in virtù della sua posizione ma anche della scelta delle esposizioni. Per vedere qualcosa di «straordinario» nel campo dell’abbigliamento, la scelta è sempre stata quella di guardare da Bianchi. Per conoscere la tendenza della moda o cosa si poteva scegliere per essere veramente «glamour», erano le sorelle Bianchi a dirtelo.
Questione di stile
Adriana e Maria Rosa hanno avuto a che fare con i più grandi stilisti, non solo come rivenditrici ma anche di persona e con loro hanno vissuto gli anni dello splendore della moda. «Nel nostro negozio, dove noi abbiamo cominciato a lavorare a vent’anni, abbiamo operato in tre fratelli e la mia famiglia, con i miei quattro figli – racconta Adriana Bianchi –. Se andavi a Milano a fare acquisti, conoscevano i Bianchi di Iseo. Ora invece sta cambiando tutto, con la fast fashion, con internet e gli acquisti online ed anche le grandi marche italiane sono in difficoltà; me l’hanno confermato pochi giorni fa anche le Fendi. Da noi sono passati personaggi di tutti i tipi, dai signori vecchi stile come Galbusera, agli arricchiti che cercavano solo la firma, qualcuno senza quasi saper compilare un assegno».
Quindi, tra Moschino e Dolce e Gabbana, tra le loro marche preferite, Cavalli e Golden Goose, non si sa ancora cosa rimarrà nei locali di famiglia ma si sa solo che Adriana, appena chiuderà i battenti, andrà in crociera con la sua numerosa famiglia.
Botteghe riconosciute negli anni scorsi come attività storiche dalla Regione Lombardia, con tanto di targa, anche per il «Centro Corredi Bassetti» (questo il nome originale di Garavaglia), tutto si è modificato con il cambio di rotta del commercio. Grande distribuzione, prezzi bassi ed altre dinamiche che esulano dalle scelte dei negozi e si affidano al web, hanno decretato la chiusura dei negozi storici.
Di sicuro, Iseo sarà un po’ più povero di quelle qualità e raffinatezza che hanno trovato posto nelle vetrine di Bianchi sul lungolago Marconi e di Garavaglia, tra piazza Statuto e via della Quadra. Entrambi le attività si trovano nel centro storico e lasceranno un vuoto che qualcuno, si spera, dovrà colmare.