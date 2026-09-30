Irregolarità nella gestione degli alimenti, sanzionato un bar di Brescia

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

I controlli dei Carabinieri del Nas da Bedussi: 40 chili di prodotti non conformi destinati alla distruzione e 2.000 euro di sanzione. Il locale ha appena ottenuto un riconoscimento del Gambero Rosso, la proprietà: «Mancavano solo delle etichette, sono amareggiato»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali