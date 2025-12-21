Giornale di Brescia
CronacaValtrompia e Lumezzane

Il caso di Irma, paese senza più negozi che sogna una svolta

Barbara Fenotti
I 136 abitanti devono spostarsi altrove per fare la spesa, bere un caffè o anche solo incontrarsi. Il Comune ha aperto un bando per l’affidamento del bar bottega del paese
Uno scorcio del centro di Irma
Irma è l’unico Comune del Bresciano a non avere più alcun negozio sul proprio territorio. Un primato poco invidiabile per il piccolo paese della Valtrompia abitato da appena 136 persone e che oggi vive senza servizi commerciali di prossimità. Né alimentari, né bar, né botteghe: per fare la spesa, bere un caffè o anche solo incontrarsi, i residenti devono spostarsi altrove.

Eppure, fino a poco tempo fa, a Irma esisteva almeno un punto di riferimento: il bar con bottega annessa di via Casa dell’Alpino, di proprietà comunale. Un luogo che non si limitava a essere un mero esercizio commerciale ma rappresentava anche uno dei cuori della comunità. Per questo l’Amministrazione ha pubblicato un bando per affidarne la gestione, finora senza successo. «I gestori precedenti hanno lasciato per motivi personali – chiarisce il sindaco Mauro Bertelli –. Negli ultimi tempi, anzi, gli affari avevano iniziato ad andare particolarmente bene».

I locali, circa 228 metri quadrati complessivi, sono destinati a bar-ristorante e negozio di vicinato. La base d’asta è fissata a 1.200 euro per il primo anno, che salgono a 2.400 dal secondo; il contratto durerà sei anni, rinnovabili. «Il bando è aperto fino a fine mese: speriamo che qualcuno si faccia avanti» sottolinea Bertelli.

In caso contrario il Comune sarà costretto a vendere gli arredi, ancora nuovi. Nel frattempo i cittadini si organizzano come possono. «La spesa si fa nei Comuni limitrofi – spiega il sindaco –: come Bovegno o Tavernole, oppure a Marcheno». Spostamenti obbligati, che pesano soprattutto sugli anziani e su chi non ha mezzi propri. Irma vive di tranquillità e di turismo stagionale. Un bar-ristorante aperto tutto l’anno, magari affiancato da una piccola bottega, rappresenterebbe un presidio sociale, un segnale di vitalità, per tornare ad avere almeno un luogo di incontro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

