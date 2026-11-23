Insulti, minacce e aggressioni: l’allarme degli psicologi in carcere

L’indagine condotta dall’Osservatorio dell’Ordine degli psicologi della Lombardia ha fotografato le condizioni di lavoro di 185 professionisti: ne abbiamo discusso con Simona Silvestro, psicoterapeuta e coordinatrice del gruppo di lavoro sulla psicologia penitenziaria