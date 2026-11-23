Minacce, insulti ed esplosioni di aggressività. Ma anche sputi e uso di lamette. Una situazione «poco tollerabile», aggravata da una carenza di personale di sorveglianza e soprattutto da spazi inadeguati. Sono queste le condizioni che gli psicologi della Lombardia sono costretti a vivere negli istituti penitenziari. «Un’esposizione continua a un rischio biologico, oltre che fisico, che non permette agli operatori di svolgere la propria attività in sicurezza», sottolinea Simona Silvestro, psicoterapeuta e coordinatrice del gruppo di lavoro sulla psicologia penitenziaria all’Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl).
La ricerca
Un quadro che ha portato l’Osservatorio dell’Opl a svolgere un’indagine sulle condizioni di lavoro di 185 professionisti. I risultati emersi fotografano un contesto operativo segnato da una carenza di risorse umane e da strutture non adeguate. Per oltre il 70% degli intervistati l’attività comporta rischi per l’incolumità personale, mentre il 58,5% afferma di aver vissuto situazioni in cui si è sentito minacciato o in pericolo. Tra gli elementi di criticità più rilevanti vengono indicati spazi inadeguati (74,8%), mancanza di dispositivi di sicurezza (61%) e carenza di personale di sorveglianza (54,7%).
«Gli operatori si trovano a fare colloqui nei sotterranei o nei corridoi con un basso presidio della autorità – prosegue Silvestro –. E quindi con l’impossibilità di svolgere la propria attività in sicurezza. Spesso si lavora in setting chiusi, da soli in aula con il detenuto e la Polizia penitenziaria fuori. È capitato che alcune colleghe siano state minacciate con una lametta. E per avvisare la sicurezza non c’era né il bottone meccanico né un cellulare (non tutti gli istituti penitenziari ne sono dotati, ndr)».
Criticità anche sul piano della formazione. Il 60% dei professionisti dichiara di non aver ricevuto una preparazione specifica sulla gestione di situazioni di rischio o emergenza, mentre il 76,2% ammette di non conoscere procedure operative dedicate. «I nostri psicologi non sono preparati. E soprattutto nessuno li prepara. Rimane quindi l’interrogativo su cosa fare quando si subisce un’aggressione». Parlando di tutela contrattuale, invece, il 59,3% collabora in partita Iva, mentre i due terzi dei rispondenti ritiene che il principio dell’equo compenso non sia rispettato.
Rischio suicidario
In un quadro simile, segnato oltretutto da condizioni di detenzioni precarie, servono quindi risposte urgenti. «Il sovraffollamento delle nostre carceri non solo ha peggiorato le condizioni del nostro operato, ma ha anche aumentato il rischio di suicidio dei carcerati – spiega la coordinatrice –. Inoltre è cambiata la tipologia dei detenuti: ci sono sempre più persone che vengono da condizioni di marginalità o sofferenza psichica per le quali l’impatto è fortissimo. Si tratta di individui che non hanno le risorse per resistere a contesti del genere».
«Spesso finiscono dietro le sbarre perché mancano posti nelle comunità per le dipendenze o il disagio psichico. Altre volte sono reclusi in attesa di giudizio. Soggetti così vulnerabili avrebbero bisogno di strutture più vicine cura che alla chiusura della detenzione». Per questo motivo – insiste l’esperta – puntare sulle misure alternative e sulla giustizia riparativa è molto più efficace.
Passi in avanti
«Questa ricerca – conclude Simona Silvestro – rappresenta il primo passo di valutazione quantitativa di un percorso di ascolto che proseguirà con iniziative formative e un confronto strutturato insieme a Regione, Asst e amministrazione penitenziaria. Mi auguro che questo sia l’inizio di un necessario cambio di rotta per una professione di estrema importanza per l’equilibrio complessivo del sistema, ma ancora poco centrale nei programmi istituzionali di lungo periodo».