Un neon che sfrigola. Un cancello che sbatte. Il clangore di un chiavistello. L’ordine di una guardia urlato da un braccio all’altro. Ma anche un detenuto che si lamenta, magari delira, o più semplicemente un compagno di cella, ma anche due o tre, che russano, tutti assieme. Il silenzio, quello da ascoltare, in carcere non esiste. Dicono che prima o poi ci si abitui. Abituarsi è impossibile al silenzio che invece c’è e si sente: quello che, spesso, sostituisce le risposte alle domande di ogni peso e natura di chi in cella ha perso la sua libertà di movimento, ma non il diritto di chiedere, di essere nel presente e di pensare al suo futuro.
Contributo universale
Di questa forma di silenzio impalpabile ma pesante si è occupata Luisa Ravagnani, docente di Criminologia penitenziaria e giustizia riparativa di UniBs, nei papers presentati a fine settembre ad Abu Dhabi, al quindicesimo congresso dell’Onu sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, al quale hanno partecipato circa 5.000 addetti ai lavori, in rappresentanza di 119 Stati membri.
Ravagnani ha contribuito ai lavori forte della sua decennale esperienza come garante dei detenuti di Canton Mombello e Verziano. Avendo per anni favorito il dialogo tra persone recluse e attori dell’esecuzione penale è intervenuta sulla necessità di consentire al detenuto di comprendere le decisioni che incidono sul suo presente e sul suo futuro. Sull’urgenza di rompere quel silenzio che, per chi vive il carcere, è assordante.
Oltre il silenzio
«La privazione della libertà non dovrebbe comportare anche la privazione del diritto di capire ciò che accade e ciò che può ancora accadere. Il potere delle istituzioni – ci spiega Luisa Ravagnani – si manifesta non soltanto attraverso provvedimenti formali, ma anche mediante attese, ritardi, risposte che non arrivano e procedure delle quali il detenuto fatica a comprendere il funzionamento».
Proviamo ad immaginare: ho chiesto la liberazione anticipata per buona condotta. Sto in attesa di una risposta per mesi «e la non risposta non corrisponde necessariamente ad un rigetto. Semplicemente non so cosa succede e quindi non riesco a programmare il mio futuro perché ho un fine pena sulla carta che può cambiare in base a questa importante decisione. L’incertezza – ci spiega Ravagnani – è pena nella pena. La colpa non è dei singoli soggetti chiamati a valutare la pratica, il problema è che c’è un buco informativo che determina disagio nel detenuto: angoscia per il suo futuro, sfiducia nel personale e nei percorsi e se si perde questa si rischia di perdere la motivazione ad impegnarsi. Una risposta negativa può essere comprensibile. Il silenzio, il ritardo non spiegato e l’incertezza sulle responsabilità spesso non lo sono. L’autorità diventa più legittima – ha scritto l’ex Garante nel suo paper – quando la persona può comprenderne l’esercizio, contestarlo ove necessario e riconoscere ancora un futuro al quale la condotta presente possa contribuire».
Includere non isolare
Non basta far comprendere le decisioni. Al detenuto bisogna anche consentire di «contribuire al bene comune, riscoprendo una propria utilità sociale. Il contrario dell’appartenenza criminale – argomenta Ravagnani nei suoi paper – non è l’isolamento. È l’appartenenza collettiva positiva. Il carcere non deve limitarsi a preparare il detenuto a tornare nella società. Perché lo scopo rieducativo sia un obiettivo concreto, bisogna permettergli di cominciare a essere parte attiva della società già durante la detenzione».
Come? «Le amministrazioni penitenziarie – conclude Ravagnani – dovrebbero creare spazi stabili di confronto e progettazione, nei quali i detenuti possano contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni. Il legislatore dovrebbe valorizzarne l’esperienza nella definizione delle politiche penitenziarie, le università promuovere collaborazioni con gli istituti di pena, la società civile offrire alle persone recluse occasioni di rendersi utili agli altri e le organizzazioni internazionali favorire la diffusione e il confronto di queste esperienze nei diversi sistemi penitenziari».